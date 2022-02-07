Прогноз Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен) (08-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (08.02.22)

08.02.2022 в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) примет соперника по национальному первенству Райт Стэйт Рейдерс (жен).



Баскетболисты клубов Кливленд Стэйт Викингз (жен) и Райт Стэйт Рейдерс (жен) в 02:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 08.02.2022. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Кливленд Стэйт Викингз (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Кливленд Стэйт Викингз (жен) также является лидером по количеству побед.



Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Кливленд Стэйт Викингз (жен) и Райт Стэйт Рейдерс (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 08.02.2022. Ее начало будет в 02:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Кливленд Стэйт Викингз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Кливленд Стэйт Викингз (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Райт Стэйт Рейдерс (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Райт Стэйт Рейдерс (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен)

Баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 08.02.2022. На этот раз соперником хозяев будет Райт Стэйт Рейдерс (жен), так что в 02:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.02.22)

Кливленд Стэйт Викингз (жен)

В последние годы Кливленд Стэйт Викингз (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Райт Стэйт Рейдерс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Райт Стэйт Рейдерс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 08.02.2022 сыграет матч против БК Райт Стэйт Рейдерс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кливленд Стэйт Викингз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Райт Стэйт Рейдерс (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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