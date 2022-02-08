Кальянпур/Сасикумар — Коприва/Эрлер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.22)

Прогноз Кальянпур/Сасикумар — Коприва/Эрлер (09.02.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кальянпур/Сасикумар — Коприва/Эрлер 09 февраля

09 февраля в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Кальянпур/Сасикумар , а противостоять в этом поединке будет Коприва/Эрлер.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 09 февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Кальянпур/Сасикумар — Коприва/Эрлер. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 07:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Кальянпур/Сасикумар, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Кальянпур/Сасикумар — Коприва/Эрлер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 09 февраля встречаются Кальянпур/Сасикумар и Коприва/Эрлер. Начало поединка запланировано на 07:30 по МСК. Кальянпур/Сасикумар является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Кальянпур/Сасикумар

В этом сезоне Кальянпур/Сасикумар показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Кальянпур/Сасикумар играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Кальянпур/Сасикумар умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Кальянпур/Сасикумар и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Кальянпур/Сасикумар будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Кальянпур/Сасикумар чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Коприва/Эрлер

Коприва/Эрлер имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Коприва/Эрлер уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Коприва/Эрлер умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Коприва/Эрлер обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Коприва/Эрлер проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Челленджер, Кальянпур/Сасикумар — Коприва/Эрлер

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Кальянпур/Сасикумар — Коприва/Эрлер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.22)

Кальянпур/Сасикумар

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Кальянпур/Сасикумар проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Кальянпур/Сасикумар в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Кальянпур/Сасикумар больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Кальянпур/Сасикумар уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Коприва/Эрлер

Этот сезон Коприва/Эрлер проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Коприва/Эрлер снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Коприва/Эрлер слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Коприва/Эрлер допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Кальянпур/Сасикумар — Коприва/Эрлер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кальянпур/Сасикумар и Коприва/Эрлер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кальянпур/Сасикумар и Коприва/Эрлер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кальянпур/Сасикумар и Коприва/Эрлер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кальянпур/Сасикумар и Коприва/Эрлер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кальянпур/Сасикумар — Коприва/Эрлер: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Кальянпур/Сасикумар и Коприва/Эрлер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Кальянпур/Сасикумар сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Коприва/Эрлер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Кальянпур/Сасикумар – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Кальянпур/Сасикумар и Коприва/Эрлер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кальянпур/Сасикумар — Коприва/Эрлер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Кальянпур/Сасикумар и Коприва/Эрлер.



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