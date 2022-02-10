Прогноз Ортензи/Риера — Герлах/Сегель (11 февраля), ставки и коэффициенты

Ортензи/Риера — Герлах/Сегель. Прогноз, ставки на матч (11.02.22)

11-го февраля 2022 года в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ортензи/Риера , а противостоять в этом поединке будет Герлах/Сегель.



11-го февраля 2022 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Ортензи/Риера — Герлах/Сегель. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 01:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Ортензи/Риера и Герлах/Сегель одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ортензи/Риера — Герлах/Сегель:

11-го февраля 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ортензи/Риера — Герлах/Сегель. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 01:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Герлах/Сегель, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Герлах/Сегель выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ортензи/Риера

Пока Ортензи/Риера не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Ортензи/Риера находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Ортензи/Риера будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Ортензи/Риера довольно неплохо играет на данном покрытии.



Герлах/Сегель

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Герлах/Сегель на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Герлах/Сегель демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Герлах/Сегель имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Герлах/Сегель намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Герлах/Сегель не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Герлах/Сегель будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Герлах/Сегель и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Герлах/Сегель умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ортензи/Риера и Герлах/Сегель впервые будут встречаться между собой. Если Ортензи/Риера уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Герлах/Сегель пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ортензи/Риера демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ортензи/Риера – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ортензи/Риера — Герлах/Сегель (11-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Ортензи/Риера

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ортензи/Риера, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ортензи/Риера уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ортензи/Риера старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ортензи/Риера, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ортензи/Риера не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ортензи/Риера все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ортензи/Риера точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Герлах/Сегель

Герлах/Сегель лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Герлах/Сегель играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Герлах/Сегель начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Герлах/Сегель выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Герлах/Сегель сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ортензи/Риера — Герлах/Сегель Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ортензи/Риера и Герлах/Сегель. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ортензи/Риера — Герлах/Сегель: погода помешает показать хороший теннис

Ортензи/Риера и Герлах/Сегель которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ортензи/Риера имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Герлах/Сегель хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ортензи/Риера. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Герлах/Сегель умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ортензи/Риера довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Герлах/Сегель вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ортензи/Риера.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ортензи/Риера — Герлах/Сегель. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ортензи/Риера и Герлах/Сегель букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ортензи/Риера и Герлах/Сегель проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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