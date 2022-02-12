Мерцер Бэарс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен): команды сделают акцент на атаку

Прогноз Мерцер Бэарс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) (12-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мерцер Бэарс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) 12.02.2022

12.02.2022 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Мерцер Бэарс (жен) примет соперника по национальному первенству Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Мерцер Бэарс (жен) и Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 12.02.2022 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 22:00 по МСК.



Мерцер Бэарс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Мерцер Бэарс (жен) проводит на своей площадке, и 12.02.2022 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 22:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Мерцер Бэарс (жен), а один раз сильнее были игроки БК Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен).

Мерцер Бэарс (жен)

Пока баскетбольному клубу Мерцер Бэарс (жен) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Мерцер Бэарс (жен) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

WNCAA, Мерцер Бэарс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

Вплоть до 12.02.2022 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Мерцер Бэарс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). А так как начало встречи в 22:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Мерцер Бэарс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Мерцер Бэарс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) (12.02.2022), ставки и коэффициенты

Мерцер Бэарс (жен)

В последние годы Мерцер Бэарс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Мерцер Бэарс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

После того, как баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Мерцер Бэарс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12.02.2022, и в его рамках состоится поединок Мерцер Бэарс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 22:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Мерцер Бэарс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен): команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Мерцер Бэарс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Мерцер Бэарс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Мерцер Бэарс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Мерцер Бэарс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мерцер Бэарс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Мерцер Бэарс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Мерцер Бэарс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Мерцер Бэарс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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