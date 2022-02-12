Прогноз Томсон Риверс — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (13-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Томсон Риверс — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Канады (13.02.22)

13-го февраля 2022 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб Томсон Риверс примет соперника по национальному первенству Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Томсон Риверс – Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс, запланированный на 13-го февраля 2022 года. Баскетболисты появятся на площадке в 04:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Томсон Риверс — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Томсон Риверс и Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 13-го февраля 2022 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Томсон Риверс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Томсон Риверс

На этот матч баскетболисты клуба Томсон Риверс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Томсон Риверс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Томсон Риверс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс

Прогресс баскетбольного клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Томсон Риверс» — «Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Томсон Риверс — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс, несмотря на то, что он должен пройти только 13-го февраля 2022 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Томсон Риверс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Томсон Риверс — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.02.22)

Томсон Риверс

В этом сезоне баскетбольный клуб Томсон Риверс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Томсон Риверс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс

Два года назад баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Томсон Риверс — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 13-го февраля 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Томсон Риверс — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Томсон Риверс — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Томсон Риверс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Томсон Риверс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Томсон Риверс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Томсон Риверс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Томсон Риверс — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Томсон Риверс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Томсон Риверс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Томсон Риверс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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