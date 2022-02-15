Петтергрилл/Уолкин — Фроули/Ясика. Прогноз, ставки на матч(16.02.22)

Прогноз Петтергрилл/Уолкин — Фроули/Ясика (16-го февраля), ставки и коэффициенты

Петтергрилл/Уолкин — Фроули/Ясика (16-го февраля), ставки и коэффициенты

16-го февраля в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Петтергрилл/Уолкин , а противостоять в этом поединке будет Фроули/Ясика.



Теннисное противостояние Петтергрилл/Уолкин — Фроули/Ясика пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 16-го февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 06:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Петтергрилл/Уолкин является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Петтергрилл/Уолкин — Фроули/Ясика:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го февраля откроет его противостояние Петтергрилл/Уолкин — Фроули/Ясика. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:30 по МСК, то есть до начала игры. Петтергрилл/Уолкин и Фроули/Ясика отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Фроули/Ясика может гордиться семью победами, а вот Петтергрилл/Уолкин имеет только пять выигранных встреч.

Петтергрилл/Уолкин

По непонятным причинам Петтергрилл/Уолкин в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Петтергрилл/Уолкин теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Петтергрилл/Уолкин занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Петтергрилл/Уолкин играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Петтергрилл/Уолкин имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Фроули/Ясика

Фроули/Ясика имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Фроули/Ясика уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Фроули/Ясика умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Фроули/Ясика обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Фроули/Ясика проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Петтергрилл/Уолкин — Фроули/Ясика

Петтергрилл/Уолкин и Фроули/Ясика – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Петтергрилл/Уолкин — Фроули/Ясика. Прогноз, ставки на матч(16.02.22)

Петтергрилл/Уолкин

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Петтергрилл/Уолкин выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Петтергрилл/Уолкин всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Петтергрилл/Уолкин уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Петтергрилл/Уолкин занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Петтергрилл/Уолкин больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Петтергрилл/Уолкин имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Фроули/Ясика

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Фроули/Ясика хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Фроули/Ясика никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Фроули/Ясика сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Фроули/Ясика всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Петтергрилл/Уолкин — Фроули/Ясика Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Петтергрилл/Уолкин и Фроули/Ясика. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Петтергрилл/Уолкин и Фроули/Ясика встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Петтергрилл/Уолкин и Фроули/Ясика довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Петтергрилл/Уолкин и Фроули/Ясика подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Петтергрилл/Уолкин — Фроули/Ясика: будет сделан акцент на атакующий теннис

Петтергрилл/Уолкин и Фроули/Ясика которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Петтергрилл/Уолкин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Фроули/Ясика хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Петтергрилл/Уолкин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Фроули/Ясика умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Петтергрилл/Уолкин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Фроули/Ясика вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Петтергрилл/Уолкин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Петтергрилл/Уолкин — Фроули/Ясика. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Петтергрилл/Уолкин и Фроули/Ясика сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Петтергрилл/Уолкин, и Фроули/Ясика будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-524539-prognoz-na-match-zhasmin-konvey-anna-brogan-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-15-02-22/