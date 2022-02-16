Маркос Каловелонис — Йохан Никлес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Маркос Каловелонис — Йохан Никлес (17.02.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Маркос Каловелонис — Йохан Никлес 17 февраля

17 февраля в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Маркос Каловелонис , а противостоять в этом поединке будет Йохан Никлес.



Так как теннисный поединок Маркос Каловелонис — Йохан Никлес пройдет уже 17 февраля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 08:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Маркос Каловелонис на тот момент намного сильнее, нежели Йохан Никлес.



Маркос Каловелонис — Йохан Никлес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 17 февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Маркос Каловелонис и Йохан Никлес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 08:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Маркос Каловелонис имеет на своем счету три победы, Йохан Никлес может похвастаться четырьмя.

Маркос Каловелонис

Маркос Каловелонис отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Маркос Каловелонис проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Маркос Каловелонис проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Маркос Каловелонис играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Маркос Каловелонис больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Йохан Никлес

На этом турнире Йохан Никлес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Йохан Никлес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Йохан Никлес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Йохан Никлес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Йохан Никлес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Йохан Никлес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Маркос Каловелонис — Йохан Никлес

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Маркос Каловелонис и Йохан Никлес впервые будут встречаться между собой. Если Маркос Каловелонис уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Йохан Никлес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Маркос Каловелонис демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Маркос Каловелонис – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Маркос Каловелонис — Йохан Никлес 17 февраля

Маркос Каловелонис

В этом сезоне Маркос Каловелонис демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Маркос Каловелонис уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Маркос Каловелонис любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Маркос Каловелонис часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Маркос Каловелонис умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Йохан Никлес

В этом сезоне Йохан Никлес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Йохан Никлес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Йохан Никлес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Йохан Никлес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Йохан Никлес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Маркос Каловелонис — Йохан Никлес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Маркос Каловелонис и Йохан Никлес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Маркос Каловелонис — Йохан Никлес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Маркос Каловелонис и Йохан Никлес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Маркос Каловелонис имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Йохан Никлес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Маркос Каловелонис. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Йохан Никлес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Маркос Каловелонис довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Йохан Никлес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Маркос Каловелонис.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маркос Каловелонис — Йохан Никлес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Маркос Каловелонис и Йохан Никлес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Маркос Каловелонис и для Йохан Никлес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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