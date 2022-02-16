Сакелларидис/Яманака — Крутих/Михальски. Прогноз, ставки на матч(17.02.22)

Прогноз Сакелларидис/Яманака — Крутих/Михальски (17-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сакелларидис/Яманака — Крутих/Михальски 17-го февраля

17-го февраля в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сакелларидис/Яманака , а противостоять в этом поединке будет Крутих/Михальски.



В 14:30 по Москве Сакелларидис/Яманака и Крутих/Михальски выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 17-го февраля. Единственный раз Сакелларидис/Яманака и Крутих/Михальски встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Сакелларидис/Яманака сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сакелларидис/Яманака — Крутих/Михальски:

Сакелларидис/Яманака имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17-го февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Крутих/Михальски. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сакелларидис/Яманака имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сакелларидис/Яманака

Пока Сакелларидис/Яманака не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Сакелларидис/Яманака находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Сакелларидис/Яманака будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Сакелларидис/Яманака довольно неплохо играет на данном покрытии.



Крутих/Михальски

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Крутих/Михальски на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Крутих/Михальски демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Крутих/Михальски имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Крутих/Михальски намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Крутих/Михальски не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Крутих/Михальски будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Крутих/Михальски и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Крутих/Михальски умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Сакелларидис/Яманака — Крутих/Михальски

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Сакелларидис/Яманака и Крутих/Михальски. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Сакелларидис/Яманака и Крутих/Михальски продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Сакелларидис/Яманака — Крутих/Михальски. Прогноз, ставки на матч(17.02.22)

Сакелларидис/Яманака

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сакелларидис/Яманака, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сакелларидис/Яманака уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сакелларидис/Яманака старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сакелларидис/Яманака, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сакелларидис/Яманака не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сакелларидис/Яманака все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сакелларидис/Яманака точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Крутих/Михальски

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Крутих/Михальски хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Крутих/Михальски никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Крутих/Михальски сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Крутих/Михальски всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Сакелларидис/Яманака — Крутих/Михальски Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сакелларидис/Яманака и Крутих/Михальски начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сакелларидис/Яманака и Крутих/Михальски показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сакелларидис/Яманака и Крутих/Михальски провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сакелларидис/Яманака и Крутих/Михальски действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сакелларидис/Яманака — Крутих/Михальски: ставим на двойные ошибки

Сакелларидис/Яманака и Крутих/Михальски которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сакелларидис/Яманака имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Крутих/Михальски хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сакелларидис/Яманака. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Крутих/Михальски умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сакелларидис/Яманака довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Крутих/Михальски вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сакелларидис/Яманака.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сакелларидис/Яманака — Крутих/Михальски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сакелларидис/Яманака и Крутих/Михальски. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сакелларидис/Яманака и для Крутих/Михальски, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-524057-zhade-bornay-yasmin-ezzat-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-17-02-22/