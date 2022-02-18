Матиас Бурк — Димитар Кузманов: порядок побьёт класс

Прогноз Матиас Бурк — Димитар Кузманов (18 февраля), ставки и коэффициенты

Матиас Бурк — Димитар Кузманов (18-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

18-го февраля 2022 года в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Матиас Бурк , а противостоять в этом поединке будет Димитар Кузманов.



Теннисное противостояние Матиас Бурк — Димитар Кузманов пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 18-го февраля 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 08:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Матиас Бурк является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Матиас Бурк — Димитар Кузманов:

18-го февраля 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Матиас Бурк — Димитар Кузманов. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 08:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Димитар Кузманов, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Димитар Кузманов выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Матиас Бурк

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Матиас Бурк находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Матиас Бурк является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Матиас Бурк умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Матиас Бурк обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Матиас Бурк может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Димитар Кузманов

Димитар Кузманов имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Димитар Кузманов уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Димитар Кузманов умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Димитар Кузманов обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Димитар Кузманов проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Матиас Бурк» — «Димитар Кузманов»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Матиас Бурк и Димитар Кузманов. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Матиас Бурк — Димитар Кузманов 18-го февраля 2022 года

Матиас Бурк

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Матиас Бурк выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Матиас Бурк всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Матиас Бурк уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Матиас Бурк занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Матиас Бурк больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Матиас Бурк имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Димитар Кузманов

Димитар Кузманов лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Димитар Кузманов играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Димитар Кузманов начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Димитар Кузманов выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Димитар Кузманов сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Матиас Бурк — Димитар Кузманов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Матиас Бурк и Димитар Кузманов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Матиас Бурк и Димитар Кузманов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Матиас Бурк и Димитар Кузманов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Матиас Бурк и Димитар Кузманов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Матиас Бурк — Димитар Кузманов: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Матиас Бурк и Димитар Кузманов, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Матиас Бурк сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Димитар Кузманов имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Матиас Бурк – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Матиас Бурк и Димитар Кузманов на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матиас Бурк — Димитар Кузманов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Матиас Бурк и Димитар Кузманов сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Матиас Бурк, и Димитар Кузманов будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-524175-asv-orhus-marinlist-prognoz-professionala-17-02-22/