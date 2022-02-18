Мухаммад/Родионова — Баи/Фурлис. Прогноз, ставки на матч(19.02.22)

Прогноз Мухаммад/Родионова — Баи/Фурлис (19 февраля), ставки и коэффициенты

Мухаммад/Родионова — Баи/Фурлис (19 февраля), ставки и коэффициенты

19 февраля в 06:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мухаммад/Родионова , а противостоять в этом поединке будет Баи/Фурлис.



Так как Мухаммад/Родионова в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Баи/Фурлис, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 19 февраля. Но, доказать обратное Мухаммад/Родионова все же сможет в 06:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Мухаммад/Родионова — Баи/Фурлис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19 февраля откроет его противостояние Мухаммад/Родионова — Баи/Фурлис. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:05 по МСК, то есть до начала игры. Мухаммад/Родионова и Баи/Фурлис отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Баи/Фурлис может гордиться семью победами, а вот Мухаммад/Родионова имеет только пять выигранных встреч.

Мухаммад/Родионова

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мухаммад/Родионова продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мухаммад/Родионова в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мухаммад/Родионова сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мухаммад/Родионова немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Баи/Фурлис

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Баи/Фурлисв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Баи/Фурлис играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Баи/Фурлис держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Баи/Фурлис демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Баи/Фурлис находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Мухаммад/Родионова — Баи/Фурлис

Мухаммад/Родионова и Баи/Фурлис – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Мухаммад/Родионова — Баи/Фурлис. Прогноз, ставки на матч(19.02.22)

Мухаммад/Родионова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Мухаммад/Родионова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Мухаммад/Родионова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Мухаммад/Родионова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Мухаммад/Родионова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Мухаммад/Родионова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Мухаммад/Родионова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Баи/Фурлис

На этом турнире Баи/Фурлис играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Баи/Фурлис надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Баи/Фурлис находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Баи/Фурлис считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Мухаммад/Родионова — Баи/Фурлис Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мухаммад/Родионова и Баи/Фурлис. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мухаммад/Родионова и Баи/Фурлис встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мухаммад/Родионова и Баи/Фурлис довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мухаммад/Родионова и Баи/Фурлис подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мухаммад/Родионова — Баи/Фурлис: кто пройдет в следующий раунд?

Мухаммад/Родионова и Баи/Фурлис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мухаммад/Родионова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Баи/Фурлис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мухаммад/Родионова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Баи/Фурлис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мухаммад/Родионова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Баи/Фурлис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мухаммад/Родионова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мухаммад/Родионова — Баи/Фурлис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мухаммад/Родионова и Баи/Фурлис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мухаммад/Родионова и для Баи/Фурлис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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