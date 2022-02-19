Янг Энджелс Кошице (жен) — СКП 08 Банска-Бистрица (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.02.22)

Прогноз Янг Энджелс Кошице (жен) — СКП 08 Банска-Бистрица (жен) (19-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Янг Энджелс Кошице (жен) — СКП 08 Банска-Бистрица (жен) 19-го февраля 2022 года

19-го февраля 2022 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Словакии, в котором на своей площадке местный клуб Янг Энджелс Кошице (жен) примет соперника по национальному первенству СКП 08 Банска-Бистрица (жен).



В 18:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Янг Энджелс Кошице (жен) – СКП 08 Банска-Бистрица (жен), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 19-го февраля 2022 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен).



Янг Энджелс Кошице (жен) — СКП 08 Банска-Бистрица (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Янг Энджелс Кошице (жен) намерены 19-го февраля 2022 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК СКП 08 Банска-Бистрица (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 18:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Янг Энджелс Кошице (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Янг Энджелс Кошице (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Янг Энджелс Кошице (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Янг Энджелс Кошице (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



СКП 08 Банска-Бистрица (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Янг Энджелс Кошице (жен) — СКП 08 Банска-Бистрица (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Янг Энджелс Кошице (жен) — СКП 08 Банска-Бистрица (жен), запланированного на 19-го февраля 2022 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 18:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Янг Энджелс Кошице (жен) и СКП 08 Банска-Бистрица (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Янг Энджелс Кошице (жен).



Янг Энджелс Кошице (жен) — СКП 08 Банска-Бистрица (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.02.22)

Янг Энджелс Кошице (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Янг Энджелс Кошице (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Янг Энджелс Кошице (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Янг Энджелс Кошице (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

СКП 08 Банска-Бистрица (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф СКП 08 Банска-Бистрица (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Янг Энджелс Кошице (жен) — СКП 08 Банска-Бистрица (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Янг Энджелс Кошице (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 19-го февраля 2022 года сыграет матч против БК СКП 08 Банска-Бистрица (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 18:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Янг Энджелс Кошице (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Янг Энджелс Кошице (жен) — СКП 08 Банска-Бистрица (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Янг Энджелс Кошице (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Янг Энджелс Кошице (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Янг Энджелс Кошице (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Янг Энджелс Кошице (жен) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Янг Энджелс Кошице (жен) — СКП 08 Банска-Бистрица (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Янг Энджелс Кошице (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Янг Энджелс Кошице (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Янг Энджелс Кошице (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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