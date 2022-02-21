Муньян/Раджмохан — Балу/Чилакалапуди. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.02.22)

Прогноз Муньян/Раджмохан — Балу/Чилакалапуди (22 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Муньян/Раджмохан — Балу/Чилакалапуди 22 февраля

22 февраля в 11:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Муньян/Раджмохан , а противостоять в этом поединке будет Балу/Чилакалапуди.



В 11:35 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Муньян/Раджмохан и Балу/Чилакалапуди. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 22 февраля, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Муньян/Раджмохан — Балу/Чилакалапуди:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 22 февраля откроет его противостояние Муньян/Раджмохан — Балу/Чилакалапуди. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:35 по МСК, то есть до начала игры. Муньян/Раджмохан и Балу/Чилакалапуди отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Балу/Чилакалапуди может гордиться семью победами, а вот Муньян/Раджмохан имеет только пять выигранных встреч.

Муньян/Раджмохан

Так как Муньян/Раджмохан выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Муньян/Раджмохан снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Муньян/Раджмохан, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Муньян/Раджмохан чем-то удивить, пока не ясно.



Балу/Чилакалапуди

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Балу/Чилакалапуди имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Балу/Чилакалапуди демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Балу/Чилакалапуди не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Балу/Чилакалапуди не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Муньян/Раджмохан — Балу/Чилакалапуди

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Муньян/Раджмохан и Балу/Чилакалапуди. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Муньян/Раджмохан и Балу/Чилакалапуди должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Муньян/Раджмохан — Балу/Чилакалапуди. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.02.22)

Муньян/Раджмохан

На данный момент Муньян/Раджмохан занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Муньян/Раджмохан снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Муньян/Раджмохан не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Муньян/Раджмохан не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Балу/Чилакалапуди

На этом турнире Балу/Чилакалапуди играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Балу/Чилакалапуди какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Балу/Чилакалапуди уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Балу/Чилакалапуди много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Балу/Чилакалапуди сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Балу/Чилакалапуди не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Муньян/Раджмохан — Балу/Чилакалапуди Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Муньян/Раджмохан и Балу/Чилакалапуди, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Муньян/Раджмохан и Балу/Чилакалапуди играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Муньян/Раджмохан, и Балу/Чилакалапуди неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Муньян/Раджмохан — Балу/Чилакалапуди: ставим на двойные ошибки

Муньян/Раджмохан и Балу/Чилакалапуди которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Муньян/Раджмохан имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Балу/Чилакалапуди хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Муньян/Раджмохан. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Балу/Чилакалапуди умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Муньян/Раджмохан довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Балу/Чилакалапуди вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Муньян/Раджмохан.

СЕГОДНЯ МАТЧ Муньян/Раджмохан — Балу/Чилакалапуди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Муньян/Раджмохан и Балу/Чилакалапуди сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Муньян/Раджмохан, и Балу/Чилакалапуди будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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