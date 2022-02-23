Прогноз Глеб Бакланов — Ян Хурсан (23.02.2022), ставки и коэффициенты

Глеб Бакланов — Ян Хурсан. Прогноз, ставки на матч. Daily Premier Tour (23.02.22)

23.02.2022 в 23:55 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Premier Tour, в котором на корт выйдут Глеб Бакланов , а противостоять в этом поединке будет Ян Хурсан.



Теннисное противостояние Глеб Бакланов — Ян Хурсан пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 23.02.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 23:55 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Глеб Бакланов является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Глеб Бакланов — Ян Хурсан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 23.02.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Глеб Бакланов — Ян Хурсан. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 23:55 по Москве, пока не начался поединок. Глеб Бакланов и Ян Хурсан еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Глеб Бакланов

Этот турнир Глеб Бакланов проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Глеб Бакланов может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Глеб Бакланов однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Глеб Бакланов имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Глеб Бакланов левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Глеб Бакланов хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ян Хурсан

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ян Хурсан на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ян Хурсан демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ян Хурсан имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ян Хурсан намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ян Хурсан не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ян Хурсан будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ян Хурсан и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ян Хурсан умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Daily Premier Tour, Глеб Бакланов — Ян Хурсан

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Прогноз и ставка на матч Глеб Бакланов — Ян Хурсан 23.02.2022

Глеб Бакланов

На этом турнире именно Глеб Бакланов может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Глеб Бакланов отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Глеб Бакланов еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Глеб Бакланов не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Ян Хурсан

Ян Хурсан лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ян Хурсан играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ян Хурсан начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ян Хурсан выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ян Хурсан сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Глеб Бакланов — Ян Хурсан Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Глеб Бакланов и Ян Хурсан начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Глеб Бакланов и Ян Хурсан показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Глеб Бакланов и Ян Хурсан провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Глеб Бакланов и Ян Хурсан действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Глеб Бакланов — Ян Хурсан: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Глеб Бакланов и Ян Хурсан, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Глеб Бакланов и Ян Хурсан уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Глеб Бакланов — Ян Хурсан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Глеб Бакланов и Ян Хурсан сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Глеб Бакланов, и Ян Хурсан будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-526008-stavki-na-match-valeriya-koptu-viktoriya-kulish-prognoz-na-tennis-ot-23-02-22/