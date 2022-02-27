Прогноз УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (28-го февраля), ставки и коэффициенты

УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс. Прогноз, ставки на матч (28.02.22)

28-го февраля в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб УНС-Гринсборо примет соперника по национальному первенству Восточный Теннесси Стэйт Буканирс.



В 00:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей УНС-Гринсборо – Восточный Теннесси Стэйт Буканирс, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 28-го февраля, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс.



УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб УНС-Гринсборо возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Восточный Теннесси Стэйт Буканирс. Данный поединок будет сыгран 28-го февраля, а по московскому времени его начало состоится в 00:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

УНС-Гринсборо

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб УНС-Гринсборо не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу УНС-Гринсборо придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб УНС-Гринсборо ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Восточный Теннесси Стэйт Буканирс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс, который организаторы собираются провести 28-го февраля. По московскому времени начало данной игры будет в 00:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб УНС-Гринсборо.



УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс. Прогноз, ставки на матч(28.02.22)

УНС-Гринсборо

В последние годы УНС-Гринсборо является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба УНС-Гринсборо еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс

Два года назад баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб УНС-Гринсборо после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28-го февраля сыграет матч против БК Восточный Теннесси Стэйт Буканирс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК УНС-Гринсборо также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб УНС-Гринсборо очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб УНС-Гринсборо очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб УНС-Гринсборо лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба УНС-Гринсборо гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба УНС-Гринсборо все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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