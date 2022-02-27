Прогноз Николас Санчес Изкуиэрдо — Лоренцо Джустино (28 февраля), ставки и коэффициенты

Николас Санчес Изкуиэрдо — Лоренцо Джустино. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (28.02.22)

28 февраля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Николас Санчес Изкуиэрдо , а противостоять в этом поединке будет Лоренцо Джустино.



Теннисное противостояние Николас Санчес Изкуиэрдо — Лоренцо Джустино пройдет 28 февраля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 14:00 по московскому времени. Хотя Николас Санчес Изкуиэрдо и Лоренцо Джустино уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Лоренцо Джустино.



Николас Санчес Изкуиэрдо — Лоренцо Джустино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Николас Санчес Изкуиэрдо — Лоренцо Джустино запланирован организаторами турнира на 28 февраля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Николас Санчес Изкуиэрдо и Лоренцо Джустино встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Николас Санчес Изкуиэрдо имеет три победы при одном поражении.

Николас Санчес Изкуиэрдо

В этом сезоне Николас Санчес Изкуиэрдо показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Николас Санчес Изкуиэрдо сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Николас Санчес Изкуиэрдо еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Николас Санчес Изкуиэрдо обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Николас Санчес Изкуиэрдо играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Николас Санчес Изкуиэрдо любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Лоренцо Джустино

На этом турнире Лоренцо Джустино выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Лоренцо Джустино снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Лоренцо Джустино чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Лоренцо Джустино уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Лоренцо Джустино зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Николас Санчес Изкуиэрдо — Лоренцо Джустино. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Николас Санчес Изкуиэрдо — Лоренцо Джустино 28 февраля

Николас Санчес Изкуиэрдо

К данному турниру Николас Санчес Изкуиэрдо подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Николас Санчес Изкуиэрдо находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Николас Санчес Изкуиэрдо не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Николас Санчес Изкуиэрдо старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Николас Санчес Изкуиэрдо демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Лоренцо Джустино

На этом турнире Лоренцо Джустино играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Лоренцо Джустино надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Лоренцо Джустино находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Лоренцо Джустино считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Николас Санчес Изкуиэрдо — Лоренцо Джустино Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Николас Санчес Изкуиэрдо и Лоренцо Джустино. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Николас Санчес Изкуиэрдо и Лоренцо Джустино встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Николас Санчес Изкуиэрдо и Лоренцо Джустино довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Николас Санчес Изкуиэрдо и Лоренцо Джустино подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Николас Санчес Изкуиэрдо — Лоренцо Джустино: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Николас Санчес Изкуиэрдо и Лоренцо Джустино которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Николас Санчес Изкуиэрдо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лоренцо Джустино хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Николас Санчес Изкуиэрдо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лоренцо Джустино умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Николас Санчес Изкуиэрдо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лоренцо Джустино вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Николас Санчес Изкуиэрдо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николас Санчес Изкуиэрдо — Лоренцо Джустино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Николас Санчес Изкуиэрдо и Лоренцо Джустино.



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