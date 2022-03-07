Прогноз Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Хенаро Альберто Оливьери (08-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Хенаро Альберто Оливьери. Прогноз, ставки на матч (08.03.22)

08 марта в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Матеуш Пусинелли Де Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Хенаро Альберто Оливьери.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Хенаро Альберто Оливьери, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 08 марта, а его начало по МСК будет в 13:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Матеуш Пусинелли Де Алмейда. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Хенаро Альберто Оливьери:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 08 марта встречаются Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Хенаро Альберто Оливьери. Начало поединка запланировано на 13:00 по МСК. Матеуш Пусинелли Де Алмейда является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Матеуш Пусинелли Де Алмейда

Болельщики ожидали, что на этом турнире Матеуш Пусинелли Де Алмейда продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Матеуш Пусинелли Де Алмейда в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Матеуш Пусинелли Де Алмейда сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Матеуш Пусинелли Де Алмейда немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Хенаро Альберто Оливьери

Хенаро Альберто Оливьери имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Хенаро Альберто Оливьери уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Хенаро Альберто Оливьери умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Хенаро Альберто Оливьери обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Хенаро Альберто Оливьери проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Челленджер, Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Хенаро Альберто Оливьери

Длительное время Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Хенаро Альберто Оливьери не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Хенаро Альберто Оливьери. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Хенаро Альберто Оливьери (08 марта), ставки и коэффициенты

Матеуш Пусинелли Де Алмейда

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Матеуш Пусинелли Де Алмейда выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Матеуш Пусинелли Де Алмейда всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Матеуш Пусинелли Де Алмейда уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Матеуш Пусинелли Де Алмейда занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Матеуш Пусинелли Де Алмейда больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Матеуш Пусинелли Де Алмейда имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Хенаро Альберто Оливьери

Несмотря на свой молодой возраст, Хенаро Альберто Оливьери демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Хенаро Альберто Оливьери уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Хенаро Альберто Оливьери станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Хенаро Альберто Оливьери, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Хенаро Альберто Оливьери умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Хенаро Альберто Оливьери имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Хенаро Альберто Оливьери Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Хенаро Альберто Оливьери. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Хенаро Альберто Оливьери встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Хенаро Альберто Оливьери довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Хенаро Альберто Оливьери подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Хенаро Альберто Оливьери: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Хенаро Альберто Оливьери, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Матеуш Пусинелли Де Алмейда сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хенаро Альберто Оливьери имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Матеуш Пусинелли Де Алмейда – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Хенаро Альберто Оливьери на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Хенаро Альберто Оливьери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Хенаро Альберто Оливьери букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Хенаро Альберто Оливьери проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-530112-prognoz-na-match-kolodzezhovamalechkova-lasaro-garsiyalukas-08-03-22/