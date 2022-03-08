Прогноз Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Идальго/Родригес (08-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Идальго/Родригес. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (08.03.22)

08-го марта 2022 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Идальго/Родригес.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Идальго/Родригес можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 08-го марта 2022 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Идальго/Родригес еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Идальго/Родригес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 08-го марта 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Идальго/Родригес. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:00 по Москве, пока не начался поединок. Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Идальго/Родригес еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда

На данный момент Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Идальго/Родригес

Во взрослом туре Идальго/Родригес проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Идальго/Родригес пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Идальго/Родригес предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Идальго/Родригес еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Челленджер, Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Идальго/Родригес

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Идальго/Родригес. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Идальго/Родригес (08-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда

На данный момент Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Идальго/Родригес

В этом сезоне Идальго/Родригес не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Идальго/Родригес сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Идальго/Родригес допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Идальго/Родригес допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Идальго/Родригес демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Идальго/Родригес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Идальго/Родригес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Идальго/Родригес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Идальго/Родригес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Идальго/Родригес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Идальго/Родригес: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Идальго/Родригес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Идальго/Родригес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Идальго/Родригес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Идальго/Родригес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Идальго/Родригес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Идальго/Родригес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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