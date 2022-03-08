Прогноз Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Дженнифер Роса Доурадо (09-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Дженнифер Роса Доурадо. Прогноз, ставки на матч (09.03.22)

09 марта в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану , а противостоять в этом поединке будет Дженнифер Роса Доурадо.



Теннисное противостояние Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Дженнифер Роса Доурадо пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 09 марта. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Дженнифер Роса Доурадо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 09 марта встречаются Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Дженнифер Роса Доурадо. Начало поединка запланировано на 11:00 по МСК. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Дженнифер Роса Доурадо

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Дженнифер Роса Доурадо имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Дженнифер Роса Доурадо демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Дженнифер Роса Доурадо не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Дженнифер Роса Доурадо не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Дженнифер Роса Доурадо

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Дженнифер Роса Доурадо впервые будут встречаться между собой. Если Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Дженнифер Роса Доурадо пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Дженнифер Роса Доурадо 09 марта

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Дженнифер Роса Доурадо

Выступать в зале Дженнифер Роса Доурадо не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Дженнифер Роса Доурадо старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Дженнифер Роса Доурадо принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Дженнифер Роса Доурадо демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Дженнифер Роса Доурадо даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Дженнифер Роса Доурадо хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Дженнифер Роса Доурадо Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Дженнифер Роса Доурадо начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Дженнифер Роса Доурадо показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Дженнифер Роса Доурадо провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Дженнифер Роса Доурадо действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Дженнифер Роса Доурадо: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Дженнифер Роса Доурадо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дженнифер Роса Доурадо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дженнифер Роса Доурадо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Дженнифер Роса Доурадо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Дженнифер Роса Доурадо букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Дженнифер Роса Доурадо проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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