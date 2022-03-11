Маниш Сурешкумар — Сидхарт Рават: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Маниш Сурешкумар — Сидхарт Рават (12 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Маниш Сурешкумар — Сидхарт Рават 12-го марта

12-го марта в 07:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Маниш Сурешкумар , а противостоять в этом поединке будет Сидхарт Рават.



Маниш Сурешкумар сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 12-го марта придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Сидхарт Рават. По Москве данный поединок начнется в 07:35. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Сидхарт Рават, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Маниш Сурешкумар — Сидхарт Рават. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

12-го марта пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Маниш Сурешкумар — Сидхарт Рават. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 07:35 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Сидхарт Рават, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Сидхарт Рават выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Маниш Сурешкумар

В этом сезоне Маниш Сурешкумар показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Маниш Сурешкумар сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Маниш Сурешкумар еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Маниш Сурешкумар обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Маниш Сурешкумар играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Маниш Сурешкумар любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Сидхарт Рават

Во взрослом туре Сидхарт Рават проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Сидхарт Рават пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Сидхарт Рават предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Сидхарт Рават еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Маниш Сурешкумар — Сидхарт Рават 12-го марта

Маниш Сурешкумар

Несмотря на внушительный возраст, Маниш Сурешкумар демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Маниш Сурешкумар гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Маниш Сурешкумар обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Маниш Сурешкумар снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Маниш Сурешкумар может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Сидхарт Рават

На этом турнире Сидхарт Рават играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сидхарт Рават какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сидхарт Рават уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сидхарт Рават много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сидхарт Рават сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сидхарт Рават не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Маниш Сурешкумар — Сидхарт Рават Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Маниш Сурешкумар и Сидхарт Рават. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Маниш Сурешкумар и Сидхарт Рават встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Маниш Сурешкумар и Сидхарт Рават довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Маниш Сурешкумар и Сидхарт Рават подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Маниш Сурешкумар — Сидхарт Рават: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Маниш Сурешкумар и Сидхарт Рават, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Маниш Сурешкумар сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Сидхарт Рават имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Маниш Сурешкумар – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Маниш Сурешкумар и Сидхарт Рават на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маниш Сурешкумар — Сидхарт Рават. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Маниш Сурешкумар и Сидхарт Рават сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Маниш Сурешкумар, и Сидхарт Рават будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-535322-deyn-suini-dzheyms-makkabe-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-12-03-22/