Лейшойнш (19) — Пасуш Феррейра (19): гости способны удивить фаворита

Лейшойнш (19) — Пасуш Феррейра (19) прогноз и ставки от специалиста на футбол 12.03.22

«Лейшойнш (19)» – «Пасуш Феррейра (19)». 12.03.22. Прогноз и ставки на матч

Можно не сомневаться, что 12 марта на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь Лейшойнш (19) — Пасуш Феррейра (19) это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 18:00 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба Лейшойнш (19) упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Лейшойнш (19) и команда Пасуш Феррейра (19). Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Лейшойнш (19) на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Лейшойнш (19) сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Пасуш Феррейра (19) уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лейшойнш (19) — Пасуш Феррейра (19):

По коэффициенту 3.4 букмекеры принимают ставки на победу футбольного клуба Лейшойнш (19), на ничейный результат стоит котировка 3.64, а на победу футболистов клуба Пасуш Феррейра (19) ставки принимаются по 1.98.

Прогноз на матч Лейшойнш (19) – Пасуш Феррейра (19) (Чемпионат Португалии до 19 лет, матч национального перевентсва, воскресенье, 12 марта):Футбольный клуб Лейшойнш (19) получил от букмекеров на свою победу котировку 3.4, а по коэффициенту 1.98 можно сделать ставку на выигрыш ФК Пасуш Феррейра (19). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Команда Лейшойнш (19) в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда Пасуш Феррейра (19) слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда Пасуш Феррейра (19) не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Лейшойнш (19), которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда Пасуш Феррейра (19) действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Лейшойнш (19) – Пасуш Феррейра (19) 12.03.22

До 12 марта еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Лейшойнш (19) — Пасуш Феррейра (19). Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 18:00 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Лейшойнш (19) и команда Пасуш Феррейра (19) всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Лейшойнш (19) и команда Пасуш Феррейра (19) – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Лейшойнш (19) и команда Пасуш Феррейра (19) подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Лейшойнш (19) и командой Пасуш Феррейра (19) всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Лейшойнш (19) – Пасуш Феррейра (19) (12 марта), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Лейшойнш (19) в противостоянии с футболистами команды Пасуш Феррейра (19) очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Лейшойнш (19) чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Пасуш Феррейра (19) не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Пасуш Феррейра (19) частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Лейшойнш (19) должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Лейшойнш (19) уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Лейшойнш (19) и команды Пасуш Феррейра (19) – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Лейшойнш (19) пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Лейшойнш (19) никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Лейшойнш (19) будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Лейшойнш (19) мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Лейшойнш (19)

В прошлом сезоне футбольный клуб Лейшойнш (19) неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Лейшойнш (19) сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Лейшойнш (19) выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Пасуш Феррейра (19)

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Пасуш Феррейра (19) находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Пасуш Феррейра (19) также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Пасуш Феррейра (19) скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Лейшойнш (19) – Пасуш Феррейра (19)

С момента прошлой встречи команды Лейшойнш (19) и команды Пасуш Феррейра (19) в рамках чемпионата прошло не так много времени. Напомним, что прошлый матч этих команд не выявил победителя. Сейчас оба клуба продолжают бороться за высокие места в чемпионате, а это означает, что проигрывать нельзя ни одной, ни другой команде. На фоне этого противостояния, наиболее привлекательной ставкой видится ставка на пенальти или удаление в матче. Здесь стоит отталкиваться от статистики, которая показывает, что в матчах между собой, когда борьба идет нешуточная, оба клуба играют очень грубо. Кроме этого, та же статистика показывает, что практически в каждом матче, в котором встречаются команда Лейшойнш (19) и команда Пасуш Феррейра (19), арбитры назначают или пенальти, или удаление. Согласитесь, что за предложенные букмекерами коэффициенты эти ставки выглядят весьма заманчивыми. Тем более что этот матч будет обслуживать строгий рефери, который привык не церемониться с нарушителями правил. Еще хотелось бы отметить ставки на тотал больше забитых голов в этом матче. В составах одной и другой команд выступают классные футболисты, которые умеют забивать, так что, предложенный тотал стоит заигрывать на больше, тем более что в личных встречах эти кубы часто пробивают заявленный букмекерами общий тотал забитых голов. Относительно нарушений и желтых карточек, то, независимо от того, как будет проходить матч, грубых приемов, провокации и симуляций будет достаточно, поэтому арбитру часто придется пользоваться свистком и карточками. А вот общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Лейшойнш (19) и команда Пасуш Феррейра (19) привыкли развивать свои атаки через центр и подают мало стандартов.

Игра завершится победой Лейшойнш (19) — 3.4, в игре будет ничья — 3.64, игра завершится победой Пасуш Феррейра (19) — 1.98.



Лейшойнш (19) — Пасуш Феррейра (19). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Португалии до 19 лет 12 марта

В матче команды Лейшойнш (19) и команды Пасуш Феррейра (19), который состоится в ближайшем туре, обеим командам уже не за что бороться в чемпионате, так как выше по турнирной таблице они вряд ли поднимутся, а вылет из элитного дивизиона клубам не грозит. Учитывая, что менеджеры одной и другой команды заявили о том, что планируют использовать резервные составы в предстоящем матче, наши эксперты полагают, что наиболее интересной ставкой на этот матч является ставка на общий тотал голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой из команд. Напомним, что эти клубы уже встречались между собой в рамках нынешнего чемпионата, тогда, в первом круге, команды с запасом перебили предлагаемый букмекерами тотал. Сейчас, когда над командами не довлеет результат, вполне вероятно, что они сделают это еще раз, тем более, что молодые футболисты захотят проявить себя, чтобы заработать место в основе. Относительно фаворита этого противостояния, здесь мы солидарны с букмекерами, которые полагают, что все же хозяева поля являются небольшими фаворитами в этом матче. Однако от ставок на исход мы воздержимся, так как пока непонятно, какие именно составы выставят менеджеры на эту игру. Несмотря на низкие тоталы нарушений и желтых карточек, мы полагаем, что игра вряд ли будет грубой, так как у футболистов нет мотивации на этот матч, а просто так грубить и ломать соперника никто не будет. Атакующий футбол, в который играют команды, предполагает большое количество угловых, мы думаем, что предложенный тотал угловых команды перебью, поэтому советуем ставить угловые в матчи на больше.

«Лейшойнш (19)»

Этот сезон футбольный клуб Лейшойнш (19) проводит на неплохом уровне, ведь получилось пройти групповой этап Лиги Чемпионов, а сейчас команда имеет отличные шансы на то, чтобы снова квалифицироваться в самый престижный европейский турнир. Хозяева идут третьими в чемпионате, но на две последние путевки в Лигу Чемпионов претендует сразу четыре команды, так что до конца сезона предстоит еще упорная борьба. На своем поле Лейшойнш (19) играет очень хорошо, так как поражений еще не было в этом сезоне, но ничьи все же случаются довольно часто. По количеству забитых мячей хозяева уступают только лидеру чемпионата, но оборона команды не самая надежная, что связано со слишком атакующим стилем футбольного клуба Лейшойнш (19). Сейчас хозяева находятся в хорошей форме, ведь в шести последних турах хоть и было неожиданное гостевое поражение от аутсайдера, но в остальных пяти матчах были уверенные победы. Левый вингер перебрал желтых карточек, так что вынужден пропустить этот поединок.



«Пасуш Феррейра (19)»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб Пасуш Феррейра (19) ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб Пасуш Феррейра (19) очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб Пасуш Феррейра (19) проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекерских контор в поисках интересных матчей. Если рассматривать футбольные матчи с практической точки зрения, то составить прогноз можно на любой футбольный матч, независимо от того, к какому чемпиону он относится. Это может быть даже самая неизвестная лига третьесортного чемпионата. Однако наши эксперты занимаются тем, что прогнозируют исходы и статистику тех футбольных матчей, смотреть которые предпочитают все любители футбола. Матчи топ-чемпионатов, которые собирают целые стадионы преданных болельщиков, а также многомиллионную армию болельщиков у экранов телевизоров – вот настоящая страсть наших экспертов. Нельзя сказать, что прогнозировать легко – нет, это тяжелый труд, требующий концентрации и тщательно анализа многочисленных факторов, которые могут оказать влияние на результат матча, однако нам нравится заниматься своим делом и делиться своими трудами с любителями футбола. Сегодня мы решили разобрать матч, соперниками в котором будут команда Лейшойнш (19) и команда Пасуш Феррейра (19). Для обеих команд результат матча чрезвычайно важен, поэтому команды будут играть на встречных курсах, тем более что защита – не самая сильная сторона обеих команд. В текущем сезоне оба клуба сыграли большинство своих матчей на тотал больше, поэтому вряд ли в принципиальной игре они станут использовать защитную тактику, скорее всего, тренеры вновь будут играть в атакующий футбол, поэтому болельщиков ждет большое количество забитых мячей.

«Лейшойнш (19)» — «Пасуш Феррейра (19)»: кто фаворит грядущей встречи?

Лейшойнш (19) — Пасуш Феррейра (19). Прогноз на футбол (12.03.22)

Благодаря любопытной информации, которую удалось найти экспертам нашего ресурса, мы смогли верно оценить шансы команд, встречающихся между собой в очередном туре известного футбольного чемпионата. Речь идет о противостоянии команды Лейшойнш (19) и команды Пасуш Феррейра (19). Напомним, что в настоящий момент оба клуба обладают неплохими шансами на то, чтобы по итогам сезона занять высокое место в турнирной таблице, дающее право выступать в престижном клубном турнире в будущем сезоне. Однако, наши эксперты смогли найти любопытную информацию, благодаря которой мы выяснили, что гости не горят желанием выступать одновременно на несколько фронтов. Из этого следует, что победа команды Лейшойнш (19) в этом матче выглядит отличной ставкой, которую мы рекомендуем всем любителям футбола. Общий тотал забитых голов в этой игре мы тоже рассматриваем на больше. Скорее всего, оба клуба забьют в этой игре, однако хозяева в итоге окажутся сильнее. Так что, можно делать и ставки на то, что в матче забьют обе команды. Общий тотал желтых карточек стоит рассмотреть на больше, так как это принципиальный матч, а все принципиальные матчи играются на больше. А вот угловых в этом матче не будет много, так как букмекеры весьма завысили общий тотал, забыв, видимо, что и команда Лейшойнш (19), и команда Пасуш Феррейра (19) не используют фланги, предпочитая атаковать через центр. Так что, общий тотал угловых на меньше – тоже отличная ставка, которую можно смело заигрывать в этом матче. Хотя, все же, лучше играть победу команды Лейшойнш (19).

Лейшойнш (19) — Пасуш Феррейра (19): гости способны удивить фаворита

Все любители футбола с нетерпением ждали матча, основными действующими лицами которого будут футболисты команды Лейшойнш (19) и футболисты команды Пасуш Феррейра (19). Вообще, в последние годы, названия двух этих футбольных клубов стали синонимами этого вида спорта, здесь выступают известные всему миру футболисты, которые под руководством своих не менее звездных менеджеров совершают невозможное, делают невероятное, добиваются ярких побед и поднимают над головой различные трофеи. Противостояние этих футбольных команд уже давно переросло рамки одного чемпионата, можно сказать, что встреча команды Лейшойнш (19) и команды Пасуш Феррейра (19) – это вызов всему мировому сообществу, которое в этот вечер будет разделено на два противоборствующих лагеря: одни будут болеть за футболистов команды Лейшойнш (19), а другие – за футболистов команды Пасуш Феррейра (19). Возможно, что для кого-то имеет принципиальное значение победитель в этом матче. Для нас же победитель и так ясен – победи его величество футбол, игра, которой поклоняются миллионы. Мы, как и миллионы болельщиков, с нетерпением ждем начала матча, а также рекомендуем всем воспользоваться нашими прогнозами, которые позволят и футболом насладиться, и букмекера обыграть.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Лейшойнш (19) — Пасуш Феррейра (19) ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Лейшойнш (19) – Пасуш Феррейра (19): статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Лейшойнш (19) и команды Пасуш Феррейра (19), по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Лейшойнш (19) и команды Пасуш Феррейра (19) сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Лейшойнш (19) и команды Пасуш Феррейра (19) довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.