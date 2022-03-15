Прогноз Мулье/Роуссеау — Моро Канас/Сориано Баррера (16.03.2022), ставки и коэффициенты

Мулье/Роуссеау — Моро Канас/Сориано Баррера. Прогноз, ставки на матч. ITF (16.03.22)

16.03.2022 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мулье/Роуссеау , а противостоять в этом поединке будет Моро Канас/Сориано Баррера.



Так как Мулье/Роуссеау в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Моро Канас/Сориано Баррера, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 16.03.2022. Но, доказать обратное Мулье/Роуссеау все же сможет в 15:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мулье/Роуссеау — Моро Канас/Сориано Баррера:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 16.03.2022 встречаются Мулье/Роуссеау и Моро Канас/Сориано Баррера. Начало поединка запланировано на 15:00 по МСК. Мулье/Роуссеау является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Мулье/Роуссеау

По непонятным причинам Мулье/Роуссеау в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Мулье/Роуссеау теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Мулье/Роуссеау занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Мулье/Роуссеау играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Мулье/Роуссеау имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Моро Канас/Сориано Баррера

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Моро Канас/Сориано Баррера теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Моро Канас/Сориано Баррера имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Моро Канас/Сориано Баррера испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Моро Канас/Сориано Баррера выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Моро Канас/Сориано Баррера занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Мулье/Роуссеау» — «Моро Канас/Сориано Баррера»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Мулье/Роуссеау и Моро Канас/Сориано Баррера. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Мулье/Роуссеау — Моро Канас/Сориано Баррера. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.03.22)

Мулье/Роуссеау

На данном турнире Мулье/Роуссеау выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Мулье/Роуссеау выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Мулье/Роуссеау допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Мулье/Роуссеау особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Мулье/Роуссеау, это умение играть на травяных кортах.

Моро Канас/Сориано Баррера

В этом сезоне Моро Канас/Сориано Баррера не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Моро Канас/Сориано Баррера сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Моро Канас/Сориано Баррера допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Моро Канас/Сориано Баррера допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Моро Канас/Сориано Баррера демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Мулье/Роуссеау — Моро Канас/Сориано Баррера Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мулье/Роуссеау и Моро Канас/Сориано Баррера начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мулье/Роуссеау и Моро Канас/Сориано Баррера показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мулье/Роуссеау и Моро Канас/Сориано Баррера провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мулье/Роуссеау и Моро Канас/Сориано Баррера действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мулье/Роуссеау — Моро Канас/Сориано Баррера: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мулье/Роуссеау имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мулье/Роуссеау и Моро Канас/Сориано Баррера отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Моро Канас/Сориано Баррера в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мулье/Роуссеау превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Моро Канас/Сориано Баррера сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мулье/Роуссеау гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мулье/Роуссеау — Моро Канас/Сориано Баррера. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мулье/Роуссеау и Моро Канас/Сориано Баррера.



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