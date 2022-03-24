Прогноз Гуилен Меса/Родригес Родригес — Локк/Локк (24 марта), ставки и коэффициенты

Гуилен Меса/Родригес Родригес — Локк/Локк. Прогноз, ставки на матч (24.03.22)

24 марта в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гуилен Меса/Родригес Родригес , а противостоять в этом поединке будет Локк/Локк.



24 марта в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Гуилен Меса/Родригес Родригес — Локк/Локк. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 20:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Гуилен Меса/Родригес Родригес и Локк/Локк одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуилен Меса/Родригес Родригес — Локк/Локк:

Теннисный поединок Гуилен Меса/Родригес Родригес — Локк/Локк запланирован организаторами турнира на 24 марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 20:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Гуилен Меса/Родригес Родригес и Локк/Локк встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Гуилен Меса/Родригес Родригес имеет три победы при одном поражении.

Гуилен Меса/Родригес Родригес

На данный момент Гуилен Меса/Родригес Родригес является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Гуилен Меса/Родригес Родригес поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Гуилен Меса/Родригес Родригес пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Гуилен Меса/Родригес Родригес слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Гуилен Меса/Родригес Родригес будет более тщательно готовиться к поединку.



Локк/Локк

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Локк/Локкв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Локк/Локк играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Локк/Локк держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Локк/Локк демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Локк/Локк находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Гуилен Меса/Родригес Родригес — Локк/Локк

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Гуилен Меса/Родригес Родригес — Локк/Локк. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.03.22)

Гуилен Меса/Родригес Родригес

На данном турнире Гуилен Меса/Родригес Родригес выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Гуилен Меса/Родригес Родригес выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Гуилен Меса/Родригес Родригес допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Гуилен Меса/Родригес Родригес особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Гуилен Меса/Родригес Родригес, это умение играть на травяных кортах.

Локк/Локк

На этом турнире Локк/Локк играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Локк/Локк какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Локк/Локк уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Локк/Локк много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Локк/Локк сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Локк/Локк не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гуилен Меса/Родригес Родригес — Локк/Локк Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гуилен Меса/Родригес Родригес и Локк/Локк, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гуилен Меса/Родригес Родригес и Локк/Локк играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гуилен Меса/Родригес Родригес, и Локк/Локк неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гуилен Меса/Родригес Родригес — Локк/Локк: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Гуилен Меса/Родригес Родригес и Локк/Локк, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Гуилен Меса/Родригес Родригес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Локк/Локк имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Гуилен Меса/Родригес Родригес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Гуилен Меса/Родригес Родригес и Локк/Локк на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуилен Меса/Родригес Родригес — Локк/Локк. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Гуилен Меса/Родригес Родригес и Локк/Локк, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-535026-prognoz-na-match-ivan-kalach%d1%91v-denis-davydov-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-24-03-22/