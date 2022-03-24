Прогноз Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес — Аркидиаконо/Тома (25-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес — Аркидиаконо/Тома. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.03.22)

25 марта в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес , а противостоять в этом поединке будет Аркидиаконо/Тома.



В 14:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес и Аркидиаконо/Тома. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 25 марта, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес — Аркидиаконо/Тома:

В 14:00 по Москве Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Аркидиаконо/Тома. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 25 марта. Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес

По непонятным причинам Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Аркидиаконо/Тома

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Аркидиаконо/Тома на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Аркидиаконо/Тома демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Аркидиаконо/Тома имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Аркидиаконо/Тома намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Аркидиаконо/Тома не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Аркидиаконо/Тома будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Аркидиаконо/Тома и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Аркидиаконо/Тома умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес» — «Аркидиаконо/Тома»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес и Аркидиаконо/Тома являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес — Аркидиаконо/Тома. Прогноз, ставки на матч(25.03.22)

Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес

На данный момент Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Аркидиаконо/Тома

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Аркидиаконо/Тома хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Аркидиаконо/Тома никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Аркидиаконо/Тома сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Аркидиаконо/Тома всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес — Аркидиаконо/Тома Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес и Аркидиаконо/Тома. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес — Аркидиаконо/Тома: ставим на двойные ошибки

Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес и Аркидиаконо/Тома которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аркидиаконо/Тома хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аркидиаконо/Тома умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аркидиаконо/Тома вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес — Аркидиаконо/Тома. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес и Аркидиаконо/Тома, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-535113-prognoz-na-match-finland-tbl-france-tbl-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-25-03-22/