Прогноз Звонарёва/Зигемунд — Дзаламидзе/Эйкери (25-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

Звонарёва/Зигемунд — Дзаламидзе/Эйкери. Прогноз, ставки на матч (25.03.22)

25-го марта 2022 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Звонарёва/Зигемунд , а противостоять в этом поединке будет Дзаламидзе/Эйкери.



Звонарёва/Зигемунд сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25-го марта 2022 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Дзаламидзе/Эйкери. По Москве данный поединок начнется в 15:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Дзаламидзе/Эйкери, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Звонарёва/Зигемунд — Дзаламидзе/Эйкери:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 25-го марта 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Звонарёва/Зигемунд и Дзаламидзе/Эйкери. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Звонарёва/Зигемунд имеет на своем счету три победы, Дзаламидзе/Эйкери может похвастаться четырьмя.

Звонарёва/Зигемунд

В большинстве своих выигранных поединков Звонарёва/Зигемунд берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Звонарёва/Зигемунд с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Звонарёва/Зигемунд сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Звонарёва/Зигемунд также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Дзаламидзе/Эйкери

На этом турнире Дзаламидзе/Эйкери выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Дзаламидзе/Эйкери снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Дзаламидзе/Эйкери чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Дзаламидзе/Эйкери уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Дзаламидзе/Эйкери зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Звонарёва/Зигемунд» — «Дзаламидзе/Эйкери»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Звонарёва/Зигемунд и Дзаламидзе/Эйкери. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Звонарёва/Зигемунд и Дзаламидзе/Эйкери должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Звонарёва/Зигемунд — Дзаламидзе/Эйкери. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.03.22)

Звонарёва/Зигемунд

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Звонарёва/Зигемунд, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Звонарёва/Зигемунд уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Звонарёва/Зигемунд старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Звонарёва/Зигемунд, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Звонарёва/Зигемунд не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Звонарёва/Зигемунд все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Звонарёва/Зигемунд точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Дзаламидзе/Эйкери

В этом сезоне Дзаламидзе/Эйкери действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Дзаламидзе/Эйкери обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Дзаламидзе/Эйкери не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Дзаламидзе/Эйкери не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Дзаламидзе/Эйкери имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Звонарёва/Зигемунд — Дзаламидзе/Эйкери Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Звонарёва/Зигемунд и Дзаламидзе/Эйкери. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Звонарёва/Зигемунд и Дзаламидзе/Эйкери встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Звонарёва/Зигемунд и Дзаламидзе/Эйкери довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Звонарёва/Зигемунд и Дзаламидзе/Эйкери подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Звонарёва/Зигемунд — Дзаламидзе/Эйкери: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Звонарёва/Зигемунд и Дзаламидзе/Эйкери, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Звонарёва/Зигемунд сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Дзаламидзе/Эйкери имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Звонарёва/Зигемунд – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Звонарёва/Зигемунд и Дзаламидзе/Эйкери на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Звонарёва/Зигемунд — Дзаламидзе/Эйкери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Звонарёва/Зигемунд и Дзаламидзе/Эйкери, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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