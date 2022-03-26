Меркезефенди Беледиеси — Тофаш. Прогноз, ставки на матч(26.03.22)

Прогноз Меркезефенди Беледиеси — Тофаш (26.03.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Меркезефенди Беледиеси — Тофаш 26-го марта

26-го марта в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Турции, в котором на своей площадке местный клуб Меркезефенди Беледиеси примет соперника по национальному первенству Тофаш.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Меркезефенди Беледиеси – Тофаш, запланированный на 26-го марта. Баскетболисты появятся на площадке в 15:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Тофаш, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



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В 15:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Меркезефенди Беледиеси и Тофаш. Организаторы турнира собираются провести данную игру 26-го марта. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Тофаш. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Меркезефенди Беледиеси, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Меркезефенди Беледиеси

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Меркезефенди Беледиеси уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Меркезефенди Беледиеси подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Меркезефенди Беледиеси старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Тофаш

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Тофаш пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Тофаш сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Чемпионат Турции, Меркезефенди Беледиеси — Тофаш

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Меркезефенди Беледиеси — Тофаш, несмотря на то, что он должен пройти только 26-го марта. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 15:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Меркезефенди Беледиеси одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Меркезефенди Беледиеси — Тофаш. Прогноз, ставки на матч(26.03.22)

Меркезефенди Беледиеси

В этом сезоне баскетбольный клуб Меркезефенди Беледиеси и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Меркезефенди Беледиеси играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Тофаш

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Тофаш становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Тофаш уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Тофаш сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Меркезефенди Беледиеси — Тофаш Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 26-го марта, и в его рамках состоится поединок Меркезефенди Беледиеси — Тофаш. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 15:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Меркезефенди Беледиеси — Тофаш: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Меркезефенди Беледиеси проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Меркезефенди Беледиеси позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Меркезефенди Беледиеси играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Меркезефенди Беледиеси сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Тофаш полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Тофаш может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Тофаш выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Меркезефенди Беледиеси — Тофаш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Меркезефенди Беледиеси является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Меркезефенди Беледиеси проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Меркезефенди Беледиеси нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Тофаш испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Тофаш хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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