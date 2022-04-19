Джонс/Литтл — Блэйдс/Боуден: порядок побьёт класс

Прогноз Джонс/Литтл — Блэйдс/Боуден (19.04.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джонс/Литтл — Блэйдс/Боуден 19-го апреля

19-го апреля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джонс/Литтл , а противостоять в этом поединке будет Блэйдс/Боуден.



В 14:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Джонс/Литтл и Блэйдс/Боуден. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 19-го апреля, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонс/Литтл — Блэйдс/Боуден:

Джонс/Литтл имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 19-го апреля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Блэйдс/Боуден. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Джонс/Литтл имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Джонс/Литтл

Так как Джонс/Литтл выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Джонс/Литтл снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Джонс/Литтл, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Джонс/Литтл чем-то удивить, пока не ясно.



Блэйдс/Боуден

На этом турнире Блэйдс/Боуден выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Блэйдс/Боуден снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Блэйдс/Боуден чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Блэйдс/Боуден уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Блэйдс/Боуден зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Джонс/Литтл» — «Блэйдс/Боуден»: прогноз автора

Длительное время Джонс/Литтл и Блэйдс/Боуден не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Джонс/Литтл и Блэйдс/Боуден. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Джонс/Литтл — Блэйдс/Боуден 19-го апреля

Джонс/Литтл

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джонс/Литтл, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джонс/Литтл уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джонс/Литтл старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джонс/Литтл, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джонс/Литтл не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джонс/Литтл все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джонс/Литтл точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Блэйдс/Боуден

Выступать в зале Блэйдс/Боуден не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Блэйдс/Боуден старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Блэйдс/Боуден принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Блэйдс/Боуден демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Блэйдс/Боуден даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Блэйдс/Боуден хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Джонс/Литтл — Блэйдс/Боуден Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джонс/Литтл и Блэйдс/Боуден. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джонс/Литтл — Блэйдс/Боуден: порядок побьёт класс

Джонс/Литтл и Блэйдс/Боуден которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джонс/Литтл имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Блэйдс/Боуден хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джонс/Литтл. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Блэйдс/Боуден умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джонс/Литтл довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Блэйдс/Боуден вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джонс/Литтл.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джонс/Литтл — Блэйдс/Боуден. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джонс/Литтл и Блэйдс/Боуден, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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