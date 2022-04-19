Гутьеррес/Лопес Сан Мартин — Буро/Легоут: ставим на двойные ошибки

Прогноз Гутьеррес/Лопес Сан Мартин — Буро/Легоут (19.04.2022), ставки и коэффициенты

Гутьеррес/Лопес Сан Мартин — Буро/Легоут (19.04.2022), ставки и коэффициенты

19.04.2022 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гутьеррес/Лопес Сан Мартин , а противостоять в этом поединке будет Буро/Легоут.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 19.04.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Гутьеррес/Лопес Сан Мартин — Буро/Легоут. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Гутьеррес/Лопес Сан Мартин, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гутьеррес/Лопес Сан Мартин — Буро/Легоут:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19.04.2022 откроет его противостояние Гутьеррес/Лопес Сан Мартин — Буро/Легоут. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:30 по МСК, то есть до начала игры. Гутьеррес/Лопес Сан Мартин и Буро/Легоут отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Буро/Легоут может гордиться семью победами, а вот Гутьеррес/Лопес Сан Мартин имеет только пять выигранных встреч.

Гутьеррес/Лопес Сан Мартин

Этот турнир Гутьеррес/Лопес Сан Мартин проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Гутьеррес/Лопес Сан Мартин может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Гутьеррес/Лопес Сан Мартин однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Гутьеррес/Лопес Сан Мартин имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Гутьеррес/Лопес Сан Мартин левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Гутьеррес/Лопес Сан Мартин хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Буро/Легоут

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Буро/Легоут на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Буро/Легоут демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Буро/Легоут имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Буро/Легоут намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Буро/Легоут не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Буро/Легоут будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Буро/Легоут и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Буро/Легоут умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Гутьеррес/Лопес Сан Мартин и Буро/Легоут уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Гутьеррес/Лопес Сан Мартин — Буро/Легоут 19.04.2022

Гутьеррес/Лопес Сан Мартин

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гутьеррес/Лопес Сан Мартин выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гутьеррес/Лопес Сан Мартин всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гутьеррес/Лопес Сан Мартин уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гутьеррес/Лопес Сан Мартин занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гутьеррес/Лопес Сан Мартин больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гутьеррес/Лопес Сан Мартин имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Буро/Легоут

На этом турнире Буро/Легоут играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Буро/Легоут какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Буро/Легоут уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Буро/Легоут много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Буро/Легоут сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Буро/Легоут не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гутьеррес/Лопес Сан Мартин — Буро/Легоут Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гутьеррес/Лопес Сан Мартин и Буро/Легоут, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гутьеррес/Лопес Сан Мартин и Буро/Легоут играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гутьеррес/Лопес Сан Мартин, и Буро/Легоут неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гутьеррес/Лопес Сан Мартин — Буро/Легоут: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гутьеррес/Лопес Сан Мартин имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гутьеррес/Лопес Сан Мартин и Буро/Легоут отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Буро/Легоут в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гутьеррес/Лопес Сан Мартин превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Буро/Легоут сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гутьеррес/Лопес Сан Мартин гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гутьеррес/Лопес Сан Мартин — Буро/Легоут. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Гутьеррес/Лопес Сан Мартин и Буро/Легоут.



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