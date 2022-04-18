Постай/Эль Сайед — Бехнер/Кабаж Авад. Прогноз, ставки на матч(19.04.22)

Прогноз Постай/Эль Сайед — Бехнер/Кабаж Авад (19-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

Постай/Эль Сайед — Бехнер/Кабаж Авад (19 апреля), ставки и коэффициенты

19 апреля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Постай/Эль Сайед , а противостоять в этом поединке будет Бехнер/Кабаж Авад.



19 апреля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Постай/Эль Сайед и Бехнер/Кабаж Авад. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 14:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Постай/Эль Сайед может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Постай/Эль Сайед — Бехнер/Кабаж Авад. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19 апреля откроет его противостояние Постай/Эль Сайед — Бехнер/Кабаж Авад. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Постай/Эль Сайед и Бехнер/Кабаж Авад отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бехнер/Кабаж Авад может гордиться семью победами, а вот Постай/Эль Сайед имеет только пять выигранных встреч.

Постай/Эль Сайед

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Постай/Эль Сайед находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Постай/Эль Сайед является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Постай/Эль Сайед умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Постай/Эль Сайед обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Постай/Эль Сайед может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бехнер/Кабаж Авад

Нынешняя форма, которую демонстрирует Бехнер/Кабаж Авад еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Бехнер/Кабаж Авад постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Бехнер/Кабаж Авад пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Бехнер/Кабаж Авад не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Бехнер/Кабаж Авад не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Постай/Эль Сайед — Бехнер/Кабаж Авад

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Постай/Эль Сайед и Бехнер/Кабаж Авад впервые будут встречаться между собой. Если Постай/Эль Сайед уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бехнер/Кабаж Авад пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Постай/Эль Сайед демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Постай/Эль Сайед – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Постай/Эль Сайед — Бехнер/Кабаж Авад. Прогноз, ставки на матч(19.04.22)

Постай/Эль Сайед

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Постай/Эль Сайед, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Постай/Эль Сайед уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Постай/Эль Сайед старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Постай/Эль Сайед, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Постай/Эль Сайед не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Постай/Эль Сайед все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Постай/Эль Сайед точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бехнер/Кабаж Авад

Бехнер/Кабаж Авад лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Бехнер/Кабаж Авад играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Бехнер/Кабаж Авад начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Бехнер/Кабаж Авад выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Бехнер/Кабаж Авад сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Постай/Эль Сайед — Бехнер/Кабаж Авад Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Постай/Эль Сайед и Бехнер/Кабаж Авад. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Постай/Эль Сайед и Бехнер/Кабаж Авад встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Постай/Эль Сайед и Бехнер/Кабаж Авад довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Постай/Эль Сайед и Бехнер/Кабаж Авад подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Постай/Эль Сайед — Бехнер/Кабаж Авад: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Постай/Эль Сайед и Бехнер/Кабаж Авад, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Постай/Эль Сайед сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бехнер/Кабаж Авад имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Постай/Эль Сайед – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Постай/Эль Сайед и Бехнер/Кабаж Авад на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Постай/Эль Сайед — Бехнер/Кабаж Авад. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Постай/Эль Сайед и Бехнер/Кабаж Авад букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Постай/Эль Сайед и Бехнер/Кабаж Авад проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-544319-segodnya-match-mariya-sinicina-polina-yacenko-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-20-04-22/