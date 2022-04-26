Прогноз Супхават Саеоуи — Масамичи Имамура (27-го апреля), ставки и коэффициенты

Супхават Саеоуи — Масамичи Имамура. Прогноз, ставки на матч (27.04.22)

27-го апреля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Супхават Саеоуи , а противостоять в этом поединке будет Масамичи Имамура.



Теннисное противостояние Супхават Саеоуи — Масамичи Имамура пройдет 27-го апреля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 05:00 по московскому времени. Хотя Супхават Саеоуи и Масамичи Имамура уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Масамичи Имамура.



Супхават Саеоуи — Масамичи Имамура. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 05:00 по Москве Супхават Саеоуи выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Масамичи Имамура. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 27-го апреля. Супхават Саеоуи не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Супхават Саеоуи

На данный момент Супхават Саеоуи является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Супхават Саеоуи однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Супхават Саеоуи демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Супхават Саеоуи хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Супхават Саеоуи часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Масамичи Имамура

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Масамичи Имамура на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Масамичи Имамура демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Масамичи Имамура имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Масамичи Имамура намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Масамичи Имамура не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Масамичи Имамура будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Масамичи Имамура и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Масамичи Имамура умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Супхават Саеоуи и Масамичи Имамура – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Супхават Саеоуи — Масамичи Имамура 27-го апреля

Супхават Саеоуи

В этом сезоне Супхават Саеоуи демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Супхават Саеоуи уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Супхават Саеоуи любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Супхават Саеоуи часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Супхават Саеоуи умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Масамичи Имамура

На этом турнире Масамичи Имамура играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Масамичи Имамура какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Масамичи Имамура уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Масамичи Имамура много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Масамичи Имамура сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Масамичи Имамура не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Супхават Саеоуи — Масамичи Имамура Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Супхават Саеоуи и Масамичи Имамура. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Супхават Саеоуи и Масамичи Имамура встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Супхават Саеоуи и Масамичи Имамура довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Супхават Саеоуи и Масамичи Имамура подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Супхават Саеоуи — Масамичи Имамура: кто пройдет в следующий раунд?

Супхават Саеоуи и Масамичи Имамура которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Супхават Саеоуи имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Масамичи Имамура хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Супхават Саеоуи. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Масамичи Имамура умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Супхават Саеоуи довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Масамичи Имамура вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Супхават Саеоуи.

СЕГОДНЯ МАТЧ Супхават Саеоуи — Масамичи Имамура. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Супхават Саеоуи и Масамичи Имамура букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Супхават Саеоуи и Масамичи Имамура проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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