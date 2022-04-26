Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен: ставим на двойные ошибки

Прогноз Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен (27-го апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен 27-го апреля 2022 года

27-го апреля 2022 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Де Ла Фуенте/Отегуи , а противостоять в этом поединке будет Комесана/Лингуа Лаваллен.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 27-го апреля 2022 года, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Де Ла Фуенте/Отегуи. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

27-го апреля 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Комесана/Лингуа Лаваллен, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Комесана/Лингуа Лаваллен выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Де Ла Фуенте/Отегуи

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Де Ла Фуенте/Отегуи находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Де Ла Фуенте/Отегуи является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Де Ла Фуенте/Отегуи умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Де Ла Фуенте/Отегуи обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Де Ла Фуенте/Отегуи может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Комесана/Лингуа Лаваллен

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Комесана/Лингуа Лавалленв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Комесана/Лингуа Лаваллен играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Комесана/Лингуа Лаваллен держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Комесана/Лингуа Лаваллен демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Комесана/Лингуа Лаваллен находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Де Ла Фуенте/Отегуи» — «Комесана/Лингуа Лаваллен»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен впервые будут встречаться между собой. Если Де Ла Фуенте/Отегуи уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Комесана/Лингуа Лаваллен пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Де Ла Фуенте/Отегуи демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Де Ла Фуенте/Отегуи – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен 27-го апреля 2022 года

Де Ла Фуенте/Отегуи

Несмотря на внушительный возраст, Де Ла Фуенте/Отегуи демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Де Ла Фуенте/Отегуи гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Де Ла Фуенте/Отегуи обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Де Ла Фуенте/Отегуи снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Де Ла Фуенте/Отегуи может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Комесана/Лингуа Лаваллен

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Комесана/Лингуа Лаваллен хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Комесана/Лингуа Лаваллен никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Комесана/Лингуа Лаваллен сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Комесана/Лингуа Лаваллен всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Де Ла Фуенте/Отегуи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Комесана/Лингуа Лаваллен в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Де Ла Фуенте/Отегуи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Комесана/Лингуа Лаваллен сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Де Ла Фуенте/Отегуи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Де Ла Фуенте/Отегуи, и Комесана/Лингуа Лаваллен будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-538537-prognoz-na-match-kamila-ospanova-yuliya-markova-27-04-22/