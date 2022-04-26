Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Фелипе Мелихени Родригес Альвес: порядок побьёт класс

Прогноз Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Фелипе Мелихени Родригес Альвес (27 апреля), ставки и коэффициенты

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Фелипе Мелихени Родригес Альвес (27 апреля), ставки и коэффициенты

27 апреля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен , а противостоять в этом поединке будет Фелипе Мелихени Родригес Альвес.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Фелипе Мелихени Родригес Альвес можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 27 апреля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Фелипе Мелихени Родригес Альвес еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Фелипе Мелихени Родригес Альвес запланирован организаторами турнира на 27 апреля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 16:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Фелипе Мелихени Родригес Альвес встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен имеет три победы при одном поражении.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

В этом сезоне Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Фелипе Мелихени Родригес Альвес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Фелипе Мелихени Родригес Альвесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Фелипе Мелихени Родригес Альвес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Фелипе Мелихени Родригес Альвес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Фелипе Мелихени Родригес Альвес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Фелипе Мелихени Родригес Альвес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Фелипе Мелихени Родригес Альвес продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Фелипе Мелихени Родригес Альвес 27 апреля

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

На этом турнире именно Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Фелипе Мелихени Родригес Альвес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Фелипе Мелихени Родригес Альвес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Фелипе Мелихени Родригес Альвес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Фелипе Мелихени Родригес Альвес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Фелипе Мелихени Родригес Альвес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Фелипе Мелихени Родригес Альвес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Фелипе Мелихени Родригес Альвес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Фелипе Мелихени Родригес Альвес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Фелипе Мелихени Родригес Альвес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Фелипе Мелихени Родригес Альвес: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Фелипе Мелихени Родригес Альвес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Фелипе Мелихени Родригес Альвес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Фелипе Мелихени Родригес Альвес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-548031-prognoz-na-match-orlandino-skafati-ot-eksperta-27-04-22/