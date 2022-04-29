Ратиофарм Улм — Телеком Баскетс Бонн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.04.22)

Прогноз Ратиофарм Улм — Телеком Баскетс Бонн (29-го апреля), ставки и коэффициенты

Ратиофарм Улм — Телеком Баскетс Бонн (29-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

29-го апреля 2022 года в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Германии, в котором на своей площадке местный клуб Ратиофарм Улм примет соперника по национальному первенству Телеком Баскетс Бонн.



29-го апреля 2022 года состоится баскетбольный матч Ратиофарм Улм – Телеком Баскетс Бонн, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 21:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Ратиофарм Улм уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Ратиофарм Улм — Телеком Баскетс Бонн. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Ратиофарм Улм намерены 29-го апреля 2022 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Телеком Баскетс Бонн. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 21:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Ратиофарм Улм

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Ратиофарм Улм переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Ратиофарм Улм больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Ратиофарм Улм еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Телеком Баскетс Бонн

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Телеком Баскетс Бонн понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Телеком Баскетс Бонн выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Телеком Баскетс Бонн сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Болельщики баскетбольного клуба Ратиофарм Улм собираются 29-го апреля 2022 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Телеком Баскетс Бонн. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 21:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Ратиофарм Улм — Телеком Баскетс Бонн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.04.22)

Ратиофарм Улм

В этом сезоне баскетбольный клуб Ратиофарм Улм и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Ратиофарм Улм играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Телеком Баскетс Бонн

Два года назад баскетбольный клуб Телеком Баскетс Бонн доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Телеком Баскетс Бонн играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Ратиофарм Улм — Телеком Баскетс Бонн Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Ратиофарм Улм — Телеком Баскетс Бонн, который должен пройти 29-го апреля 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 21:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Ратиофарм Улм в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Ратиофарм Улм — Телеком Баскетс Бонн: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Ратиофарм Улм подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Ратиофарм Улм и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Ратиофарм Улм еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Ратиофарм Улм сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Телеком Баскетс Бонн все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Телеком Баскетс Бонн также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Телеком Баскетс Бонн продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ратиофарм Улм — Телеком Баскетс Бонн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Ратиофарм Улм был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Ратиофарм Улм вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Ратиофарм Улм практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Телеком Баскетс Бонн не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Телеком Баскетс Бонн уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Телеком Баскетс Бонн очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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