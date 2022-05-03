Прогноз Виченс Мас/Колменья — Фехр/Хиральди Рекена (03-го мая), ставки и коэффициенты

Виченс Мас/Колменья — Фехр/Хиральди Рекена. Прогноз, ставки на матч (03.05.22)

03.05.2022 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Виченс Мас/Колменья , а противостоять в этом поединке будет Фехр/Хиральди Рекена.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 03.05.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Виченс Мас/Колменья — Фехр/Хиральди Рекена. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 15:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Виченс Мас/Колменья, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Виченс Мас/Колменья — Фехр/Хиральди Рекена. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Виченс Мас/Колменья имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 03.05.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Фехр/Хиральди Рекена. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Виченс Мас/Колменья имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Виченс Мас/Колменья

Этот турнир Виченс Мас/Колменья проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Виченс Мас/Колменья может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Виченс Мас/Колменья однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Виченс Мас/Колменья имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Виченс Мас/Колменья левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Виченс Мас/Колменья хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Фехр/Хиральди Рекена

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Фехр/Хиральди Рекена теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Фехр/Хиральди Рекена имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Фехр/Хиральди Рекена испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Фехр/Хиральди Рекена выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Фехр/Хиральди Рекена занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Виченс Мас/Колменья — Фехр/Хиральди Рекена

Длительное время Виченс Мас/Колменья и Фехр/Хиральди Рекена не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Виченс Мас/Колменья и Фехр/Хиральди Рекена. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Виченс Мас/Колменья — Фехр/Хиральди Рекена. Прогноз, ставки на матч(03.05.22)

Виченс Мас/Колменья

В этом сезоне Виченс Мас/Колменья демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Виченс Мас/Колменья уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Виченс Мас/Колменья любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Виченс Мас/Колменья часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Виченс Мас/Колменья умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Фехр/Хиральди Рекена

На этом турнире Фехр/Хиральди Рекена играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Фехр/Хиральди Рекена какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Фехр/Хиральди Рекена уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Фехр/Хиральди Рекена много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Фехр/Хиральди Рекена сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Фехр/Хиральди Рекена не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Виченс Мас/Колменья — Фехр/Хиральди Рекена Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Виченс Мас/Колменья и Фехр/Хиральди Рекена начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Виченс Мас/Колменья и Фехр/Хиральди Рекена показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Виченс Мас/Колменья и Фехр/Хиральди Рекена провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Виченс Мас/Колменья и Фехр/Хиральди Рекена действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Виченс Мас/Колменья — Фехр/Хиральди Рекена: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Виченс Мас/Колменья и Фехр/Хиральди Рекена, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Виченс Мас/Колменья сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Фехр/Хиральди Рекена имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Виченс Мас/Колменья – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Виченс Мас/Колменья и Фехр/Хиральди Рекена на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Виченс Мас/Колменья — Фехр/Хиральди Рекена. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Виченс Мас/Колменья и Фехр/Хиральди Рекена сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Виченс Мас/Колменья, и Фехр/Хиральди Рекена будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-540148-diyane-parri-eri-hodzumi-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-03-05-22/