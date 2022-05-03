Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) — Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) — Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) (04-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) — Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) 04.05.2022

04.05.2022 в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Пуэрто-Рико, в котором на своей площадке местный клуб Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) примет соперника по национальному первенству Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) и Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 04.05.2022 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 01:30 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) — Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен):

Поклонники баскетбольного клуба Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) намерены 04.05.2022 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 01:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен)

Баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Пуэрто-Рико, Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) — Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен)

Болельщики баскетбольного клуба Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) собираются 04.05.2022 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 01:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) — Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) 04.05.2022

Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) — Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) — Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) пройдет 04.05.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 01:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) — Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) — Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико Рио Педрас (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Университет Пуэрто-Рико де Баямон (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-540265-prognoz-na-match-klasenroska-veddergamis-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-03-05-22/