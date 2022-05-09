Бортолотти/Мартос Горнес — Ерел/Кирчи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.22)

Прогноз Бортолотти/Мартос Горнес — Ерел/Кирчи (09 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бортолотти/Мартос Горнес — Ерел/Кирчи 09-го мая 2022 года

09-го мая 2022 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бортолотти/Мартос Горнес , а противостоять в этом поединке будет Ерел/Кирчи.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Бортолотти/Мартос Горнес — Ерел/Кирчи, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 09-го мая 2022 года, а его начало по МСК будет в 12:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Бортолотти/Мартос Горнес. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Бортолотти/Мартос Горнес — Ерел/Кирчи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по Москве Бортолотти/Мартос Горнес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ерел/Кирчи. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 09-го мая 2022 года. Бортолотти/Мартос Горнес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бортолотти/Мартос Горнес

В большинстве своих выигранных поединков Бортолотти/Мартос Горнес берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Бортолотти/Мартос Горнес с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Бортолотти/Мартос Горнес сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Бортолотти/Мартос Горнес также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Ерел/Кирчи

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ерел/Кирчи еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ерел/Кирчи постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ерел/Кирчи пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ерел/Кирчи не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ерел/Кирчи не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Бортолотти/Мартос Горнес — Ерел/Кирчи

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бортолотти/Мартос Горнес и Ерел/Кирчи впервые будут встречаться между собой. Если Бортолотти/Мартос Горнес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ерел/Кирчи пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бортолотти/Мартос Горнес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бортолотти/Мартос Горнес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бортолотти/Мартос Горнес — Ерел/Кирчи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.22)

Бортолотти/Мартос Горнес

На данный момент Бортолотти/Мартос Горнес занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Бортолотти/Мартос Горнес снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Бортолотти/Мартос Горнес не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Бортолотти/Мартос Горнес не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Ерел/Кирчи

В этом сезоне Ерел/Кирчи не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ерел/Кирчи сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ерел/Кирчи допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ерел/Кирчи допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ерел/Кирчи демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бортолотти/Мартос Горнес — Ерел/Кирчи Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бортолотти/Мартос Горнес и Ерел/Кирчи. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бортолотти/Мартос Горнес — Ерел/Кирчи: ставим на двойные ошибки

Бортолотти/Мартос Горнес и Ерел/Кирчи которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бортолотти/Мартос Горнес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ерел/Кирчи хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бортолотти/Мартос Горнес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ерел/Кирчи умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бортолотти/Мартос Горнес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ерел/Кирчи вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бортолотти/Мартос Горнес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бортолотти/Мартос Горнес — Ерел/Кирчи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бортолотти/Мартос Горнес и Ерел/Кирчи сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бортолотти/Мартос Горнес, и Ерел/Кирчи будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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