Прогноз Баррьентос/Рейес-Варела — Серретани/Фэнкатт (10.05.2022), ставки и коэффициенты

Баррьентос/Рейес-Варела — Серретани/Фэнкатт. Прогноз, ставки на матч (10.05.22)

10-го мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Баррьентос/Рейес-Варела , а противостоять в этом поединке будет Серретани/Фэнкатт.



Судья теннисного матча Баррьентос/Рейес-Варела — Серретани/Фэнкатт должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 10-го мая, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Баррьентос/Рейес-Варела и Серретани/Фэнкатт более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Баррьентос/Рейес-Варела имеет четыре победы, то Серретани/Фэнкатт может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Баррьентос/Рейес-Варела — Серретани/Фэнкатт:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 10-го мая откроет его противостояние Баррьентос/Рейес-Варела — Серретани/Фэнкатт. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Баррьентос/Рейес-Варела и Серретани/Фэнкатт отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Серретани/Фэнкатт может гордиться семью победами, а вот Баррьентос/Рейес-Варела имеет только пять выигранных встреч.

Баррьентос/Рейес-Варела

Баррьентос/Рейес-Варела, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Баррьентос/Рейес-Варела может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Баррьентос/Рейес-Варела входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Баррьентос/Рейес-Варела еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Баррьентос/Рейес-Варела сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Серретани/Фэнкатт

Нынешняя форма, которую демонстрирует Серретани/Фэнкатт еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Серретани/Фэнкатт постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Серретани/Фэнкатт пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Серретани/Фэнкатт не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Серретани/Фэнкатт не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Баррьентос/Рейес-Варела — Серретани/Фэнкатт

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Баррьентос/Рейес-Варела и Серретани/Фэнкатт. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Баррьентос/Рейес-Варела — Серретани/Фэнкатт (10-го мая), ставки и коэффициенты

Баррьентос/Рейес-Варела

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Баррьентос/Рейес-Варела, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Баррьентос/Рейес-Варела уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Баррьентос/Рейес-Варела старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Баррьентос/Рейес-Варела, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Баррьентос/Рейес-Варела не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Баррьентос/Рейес-Варела все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Баррьентос/Рейес-Варела точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Серретани/Фэнкатт

В этом сезоне Серретани/Фэнкатт не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Серретани/Фэнкатт сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Серретани/Фэнкатт допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Серретани/Фэнкатт допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Серретани/Фэнкатт демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Баррьентос/Рейес-Варела — Серретани/Фэнкатт Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Баррьентос/Рейес-Варела и Серретани/Фэнкатт. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Баррьентос/Рейес-Варела и Серретани/Фэнкатт встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Баррьентос/Рейес-Варела и Серретани/Фэнкатт довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Баррьентос/Рейес-Варела и Серретани/Фэнкатт подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Баррьентос/Рейес-Варела — Серретани/Фэнкатт: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Баррьентос/Рейес-Варела имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Баррьентос/Рейес-Варела и Серретани/Фэнкатт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Серретани/Фэнкатт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Баррьентос/Рейес-Варела превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Серретани/Фэнкатт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Баррьентос/Рейес-Варела гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баррьентос/Рейес-Варела — Серретани/Фэнкатт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Баррьентос/Рейес-Варела и Серретани/Фэнкатт сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Баррьентос/Рейес-Варела, и Серретани/Фэнкатт будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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