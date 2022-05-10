Прогноз Мария Хосе Портилло Рамирес — Харрикейн Тайра Блэк (10-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Мария Хосе Портилло Рамирес — Харрикейн Тайра Блэк. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.05.22)

10-го мая 2022 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мария Хосе Портилло Рамирес , а противостоять в этом поединке будет Харрикейн Тайра Блэк.



Мария Хосе Портилло Рамирес сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 10-го мая 2022 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Харрикейн Тайра Блэк. По Москве данный поединок начнется в 19:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Харрикейн Тайра Блэк, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Мария Хосе Портилло Рамирес — Харрикейн Тайра Блэк. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Мария Хосе Портилло Рамирес — Харрикейн Тайра Блэк, которая пройдет 10-го мая 2022 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 19:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Мария Хосе Портилло Рамирес

Мария Хосе Портилло Рамирес отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Мария Хосе Портилло Рамирес проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Мария Хосе Портилло Рамирес проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Мария Хосе Портилло Рамирес играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Мария Хосе Портилло Рамирес больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Харрикейн Тайра Блэк

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Харрикейн Тайра Блэк теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Харрикейн Тайра Блэк имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Харрикейн Тайра Блэк испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Харрикейн Тайра Блэк выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Харрикейн Тайра Блэк занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

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Мария Хосе Портилло Рамирес — Харрикейн Тайра Блэк. Прогноз, ставки на матч(10.05.22)

Мария Хосе Портилло Рамирес

Мария Хосе Портилло Рамирес не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Мария Хосе Портилло Рамирес любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Мария Хосе Портилло Рамирес умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Мария Хосе Портилло Рамирес не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Мария Хосе Портилло Рамирес умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Харрикейн Тайра Блэк

Этот сезон Харрикейн Тайра Блэк проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Харрикейн Тайра Блэк снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Харрикейн Тайра Блэк слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Харрикейн Тайра Блэк допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Мария Хосе Портилло Рамирес — Харрикейн Тайра Блэк Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мария Хосе Портилло Рамирес и Харрикейн Тайра Блэк. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мария Хосе Портилло Рамирес — Харрикейн Тайра Блэк: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мария Хосе Портилло Рамирес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мария Хосе Портилло Рамирес и Харрикейн Тайра Блэк отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Харрикейн Тайра Блэк в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мария Хосе Портилло Рамирес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Харрикейн Тайра Блэк сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мария Хосе Портилло Рамирес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Хосе Портилло Рамирес — Харрикейн Тайра Блэк. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мария Хосе Портилло Рамирес и Харрикейн Тайра Блэк. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мария Хосе Портилло Рамирес и для Харрикейн Тайра Блэк, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-554200-prognoz-na-match-dzhozef-uayt-alehandro-turriciani-alvares-10-05-22/