Ласкевич/Перссон — Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Ласкевич/Перссон — Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко (12-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Ласкевич/Перссон — Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко (12-го мая), ставки и коэффициенты

12-го мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ласкевич/Перссон , а противостоять в этом поединке будет Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ласкевич/Перссон — Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 12-го мая, а его начало по МСК будет в 11:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ласкевич/Перссон. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ласкевич/Перссон — Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко:

12-го мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ласкевич/Перссон — Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ласкевич/Перссон

На данный момент Ласкевич/Перссон является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Ласкевич/Перссон поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Ласкевич/Перссон пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Ласкевич/Перссон слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Ласкевич/Перссон будет более тщательно готовиться к поединку.



Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенков шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Ласкевич/Перссон — Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ласкевич/Перссон и Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ласкевич/Перссон и Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ласкевич/Перссон и Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Ласкевич/Перссон — Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко (12-го мая), ставки и коэффициенты

Ласкевич/Перссон

К данному турниру Ласкевич/Перссон подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ласкевич/Перссон находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ласкевич/Перссон не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ласкевич/Перссон старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ласкевич/Перссон демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко

Выступать в зале Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ласкевич/Перссон — Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ласкевич/Перссон и Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ласкевич/Перссон и Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ласкевич/Перссон, и Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ласкевич/Перссон — Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ласкевич/Перссон и Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ласкевич/Перссон и Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ласкевич/Перссон — Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ласкевич/Перссон и Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ласкевич/Перссон и Лантигуа Де Ла Нуес/Ющенко проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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