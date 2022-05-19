Виссчер/Да Силва Фик — Павлу/Христофи: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Виссчер/Да Силва Фик — Павлу/Христофи (19-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Виссчер/Да Силва Фик — Павлу/Христофи (19.05.2022), ставки и коэффициенты

19.05.2022 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Виссчер/Да Силва Фик , а противостоять в этом поединке будет Павлу/Христофи.



Теннисное противостояние Виссчер/Да Силва Фик — Павлу/Христофи пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 19.05.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Виссчер/Да Силва Фик является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Виссчер/Да Силва Фик — Павлу/Христофи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19.05.2022 откроет его противостояние Виссчер/Да Силва Фик — Павлу/Христофи. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Виссчер/Да Силва Фик и Павлу/Христофи отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Павлу/Христофи может гордиться семью победами, а вот Виссчер/Да Силва Фик имеет только пять выигранных встреч.

Виссчер/Да Силва Фик

Так как Виссчер/Да Силва Фик выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Виссчер/Да Силва Фик снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Виссчер/Да Силва Фик, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Виссчер/Да Силва Фик чем-то удивить, пока не ясно.



Павлу/Христофи

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Павлу/Христофи теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Павлу/Христофи имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Павлу/Христофи испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Павлу/Христофи выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Павлу/Христофи занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Виссчер/Да Силва Фик — Павлу/Христофи

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Виссчер/Да Силва Фик и Павлу/Христофи уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Виссчер/Да Силва Фик — Павлу/Христофи 19.05.2022

Виссчер/Да Силва Фик

Несмотря на внушительный возраст, Виссчер/Да Силва Фик демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Виссчер/Да Силва Фик гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Виссчер/Да Силва Фик обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Виссчер/Да Силва Фик снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Виссчер/Да Силва Фик может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Павлу/Христофи

Выступать в зале Павлу/Христофи не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Павлу/Христофи старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Павлу/Христофи принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Павлу/Христофи демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Павлу/Христофи даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Павлу/Христофи хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Виссчер/Да Силва Фик — Павлу/Христофи Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Виссчер/Да Силва Фик и Павлу/Христофи, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Виссчер/Да Силва Фик и Павлу/Христофи играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Виссчер/Да Силва Фик, и Павлу/Христофи неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Виссчер/Да Силва Фик — Павлу/Христофи: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Виссчер/Да Силва Фик имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Виссчер/Да Силва Фик и Павлу/Христофи отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Павлу/Христофи в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Виссчер/Да Силва Фик превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Павлу/Христофи сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Виссчер/Да Силва Фик гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Виссчер/Да Силва Фик — Павлу/Христофи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Виссчер/Да Силва Фик и Павлу/Христофи сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Виссчер/Да Силва Фик, и Павлу/Христофи будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-557025-aleksandr-afanasenko-nikita-chubkov-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-ace-belarus-cup-19-05-22/