Прогноз Португалия (жен) — Венгрия (жен) (19.05.2022), ставки и коэффициенты

Португалия (жен) — Венгрия (жен). Прогноз, ставки на матч (19.05.22)

19-го мая 2022 года в 22:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Товарищеские матчи, в котором на своей площадке местный клуб Португалия (жен) примет соперника по национальному первенству Венгрия (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Португалия (жен) – Венгрия (жен) запланирован только на 19-го мая 2022 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 22:15 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Португалия (жен) — Венгрия (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 19-го мая 2022 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Португалия (жен) — Венгрия (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 22:15 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Португалия (жен), одержав семь побед.

Португалия (жен)

Баскетбольный клуб Португалия (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Португалия (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Венгрия (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Венгрия (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Венгрия (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Венгрия (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Португалия (жен)» — «Венгрия (жен)»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Португалия (жен) — Венгрия (жен), который организаторы собираются провести 19-го мая 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 22:15. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Португалия (жен).



Португалия (жен) — Венгрия (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.05.22)

Португалия (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Португалия (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Португалия (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Португалия (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Португалия (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Венгрия (жен)

После того, как баскетбольный клуб Венгрия (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Венгрия (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Венгрия (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Португалия (жен) — Венгрия (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Португалия (жен) — Венгрия (жен) пройдет 19-го мая 2022 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 22:15 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Португалия (жен) — Венгрия (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Португалия (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Португалия (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Португалия (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Португалия (жен) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Венгрия (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Венгрия (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Венгрия (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Португалия (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Португалия (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Португалия (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Венгрия (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Венгрия (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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