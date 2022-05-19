Прогноз Сервино Руис/Хосте Феррер — Гамис/Фита Болуда (19-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Сервино Руис/Хосте Феррер — Гамис/Фита Болуда. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.05.22)

19-го мая 2022 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сервино Руис/Хосте Феррер , а противостоять в этом поединке будет Гамис/Фита Болуда.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 19-го мая 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Сервино Руис/Хосте Феррер — Гамис/Фита Болуда. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 15:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Сервино Руис/Хосте Феррер, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Сервино Руис/Хосте Феррер — Гамис/Фита Болуда. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19-го мая 2022 года откроет его противостояние Сервино Руис/Хосте Феррер — Гамис/Фита Болуда. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Сервино Руис/Хосте Феррер и Гамис/Фита Болуда отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гамис/Фита Болуда может гордиться семью победами, а вот Сервино Руис/Хосте Феррер имеет только пять выигранных встреч.

Сервино Руис/Хосте Феррер

Сервино Руис/Хосте Феррер отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Сервино Руис/Хосте Феррер проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Сервино Руис/Хосте Феррер проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Сервино Руис/Хосте Феррер играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Сервино Руис/Хосте Феррер больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Гамис/Фита Болуда

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гамис/Фита Болуда на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гамис/Фита Болуда демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гамис/Фита Болуда имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гамис/Фита Болуда намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гамис/Фита Болуда не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гамис/Фита Болуда будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гамис/Фита Болуда и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гамис/Фита Болуда умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Сервино Руис/Хосте Феррер — Гамис/Фита Болуда. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Сервино Руис/Хосте Феррер и Гамис/Фита Болуда впервые будут встречаться между собой. Если Сервино Руис/Хосте Феррер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гамис/Фита Болуда пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Сервино Руис/Хосте Феррер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Сервино Руис/Хосте Феррер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Сервино Руис/Хосте Феррер — Гамис/Фита Болуда 19-го мая 2022 года

Сервино Руис/Хосте Феррер

В этом сезоне Сервино Руис/Хосте Феррер демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Сервино Руис/Хосте Феррер уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Сервино Руис/Хосте Феррер любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Сервино Руис/Хосте Феррер часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Сервино Руис/Хосте Феррер умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Гамис/Фита Болуда

Выступать в зале Гамис/Фита Болуда не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Гамис/Фита Болуда старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Гамис/Фита Болуда принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Гамис/Фита Болуда демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Гамис/Фита Болуда даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Гамис/Фита Болуда хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Сервино Руис/Хосте Феррер — Гамис/Фита Болуда Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сервино Руис/Хосте Феррер и Гамис/Фита Болуда начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сервино Руис/Хосте Феррер и Гамис/Фита Болуда показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сервино Руис/Хосте Феррер и Гамис/Фита Болуда провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сервино Руис/Хосте Феррер и Гамис/Фита Болуда действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сервино Руис/Хосте Феррер — Гамис/Фита Болуда: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сервино Руис/Хосте Феррер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сервино Руис/Хосте Феррер и Гамис/Фита Болуда отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гамис/Фита Болуда в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сервино Руис/Хосте Феррер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гамис/Фита Болуда сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сервино Руис/Хосте Феррер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сервино Руис/Хосте Феррер — Гамис/Фита Болуда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Сервино Руис/Хосте Феррер и Гамис/Фита Болуда, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-545097-mauer-auf-der-heidestevens-bekraribbu-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-19-05-22/