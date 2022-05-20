Прогноз Аракава/Аракава — Кимчи/Кирин (21 мая), ставки и коэффициенты

Аракава/Аракава — Кимчи/Кирин. Прогноз, ставки на матч. ITF (21.05.22)

21 мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аракава/Аракава , а противостоять в этом поединке будет Кимчи/Кирин.



В 12:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Аракава/Аракава и Кимчи/Кирин. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 21 мая, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Аракава/Аракава — Кимчи/Кирин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 21 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Аракава/Аракава и Кимчи/Кирин. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Аракава/Аракава имеет на своем счету три победы, Кимчи/Кирин может похвастаться четырьмя.

Аракава/Аракава

В этом сезоне Аракава/Аракава показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Аракава/Аракава играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Аракава/Аракава умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Аракава/Аракава и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Аракава/Аракава будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Аракава/Аракава чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кимчи/Кирин

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Кимчи/Кирин имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Кимчи/Кирин демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Кимчи/Кирин не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Кимчи/Кирин не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Аракава/Аракава и Кимчи/Кирин. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Аракава/Аракава и Кимчи/Кирин должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Аракава/Аракава — Кимчи/Кирин 21 мая

Аракава/Аракава

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Аракава/Аракава, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Аракава/Аракава уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Аракава/Аракава старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Аракава/Аракава, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Аракава/Аракава не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Аракава/Аракава все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Аракава/Аракава точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кимчи/Кирин

На этом турнире Кимчи/Кирин играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Кимчи/Кирин надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Кимчи/Кирин находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Кимчи/Кирин считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Аракава/Аракава — Кимчи/Кирин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Аракава/Аракава и Кимчи/Кирин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Аракава/Аракава и Кимчи/Кирин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Аракава/Аракава и Кимчи/Кирин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Аракава/Аракава и Кимчи/Кирин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Аракава/Аракава — Кимчи/Кирин: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Аракава/Аракава имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Аракава/Аракава и Кимчи/Кирин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кимчи/Кирин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Аракава/Аракава превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кимчи/Кирин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Аракава/Аракава гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аракава/Аракава — Кимчи/Кирин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Аракава/Аракава и Кимчи/Кирин букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Аракава/Аракава и Кимчи/Кирин проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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