Прогноз Лас-Вегас Эйсес (жен) — Лос-Анджелес Спаркс (жен) (24 мая), ставки и коэффициенты

Лас-Вегас Эйсес (жен) — Лос-Анджелес Спаркс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNBA (24.05.22)

24.05.2022 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNBA, в котором на своей площадке местный клуб Лас-Вегас Эйсес (жен) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Спаркс (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Лас-Вегас Эйсес (жен) и Лос-Анджелес Спаркс (жен). Оно пройдет 24.05.2022, так что можно не сомневаться, что в 05:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Лас-Вегас Эйсес (жен) — Лос-Анджелес Спаркс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Лас-Вегас Эйсес (жен) — Лос-Анджелес Спаркс (жен) состоится 24.05.2022 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 05:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Лас-Вегас Эйсес (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Лас-Вегас Эйсес (жен)

Баскетбольный клуб Лас-Вегас Эйсес (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Лас-Вегас Эйсес (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Лос-Анджелес Спаркс (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Лос-Анджелес Спаркс (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Лос-Анджелес Спаркс (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Лос-Анджелес Спаркс (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Лас-Вегас Эйсес (жен)» — «Лос-Анджелес Спаркс (жен)»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Лас-Вегас Эйсес (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 24.05.2022. На этот раз соперником хозяев будет Лос-Анджелес Спаркс (жен), так что в 05:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Лас-Вегас Эйсес (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Лас-Вегас Эйсес (жен) — Лос-Анджелес Спаркс (жен) (24.05.2022), ставки и коэффициенты

Лас-Вегас Эйсес (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Лас-Вегас Эйсес (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лас-Вегас Эйсес (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Лас-Вегас Эйсес (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Лос-Анджелес Спаркс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Спаркс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Спаркс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лос-Анджелес Спаркс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Лас-Вегас Эйсес (жен) — Лос-Анджелес Спаркс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лас-Вегас Эйсес (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24.05.2022 сыграет матч против БК Лос-Анджелес Спаркс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лас-Вегас Эйсес (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лас-Вегас Эйсес (жен) — Лос-Анджелес Спаркс (жен): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Лас-Вегас Эйсес (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Лас-Вегас Эйсес (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Лас-Вегас Эйсес (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Лас-Вегас Эйсес (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Лос-Анджелес Спаркс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Лос-Анджелес Спаркс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Лос-Анджелес Спаркс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лас-Вегас Эйсес (жен) — Лос-Анджелес Спаркс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Лас-Вегас Эйсес (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Лас-Вегас Эйсес (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Лас-Вегас Эйсес (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Спаркс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Спаркс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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