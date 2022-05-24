Клевисар/Минетти — Келлер/Пиана: снова ждем результативной игры

Прогноз Клевисар/Минетти — Келлер/Пиана (24 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Клевисар/Минетти — Келлер/Пиана 24 мая

24 мая в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Клевисар/Минетти , а противостоять в этом поединке будет Келлер/Пиана.



Буквально несколько дней назад Клевисар/Минетти и Келлер/Пиана играли свои матчи, а теперь уже 24 мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Клевисар/Минетти имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Клевисар/Минетти — Келлер/Пиана. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 24 мая встречаются Клевисар/Минетти и Келлер/Пиана. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Клевисар/Минетти является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Клевисар/Минетти

В большинстве своих выигранных поединков Клевисар/Минетти берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Клевисар/Минетти с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Клевисар/Минетти сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Клевисар/Минетти также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Келлер/Пиана

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Келлер/Пианав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Келлер/Пиана играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Келлер/Пиана держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Келлер/Пиана демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Келлер/Пиана находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Клевисар/Минетти — Келлер/Пиана (24 мая), ставки и коэффициенты

Клевисар/Минетти

Несмотря на внушительный возраст, Клевисар/Минетти демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Клевисар/Минетти гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Клевисар/Минетти обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Клевисар/Минетти снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Клевисар/Минетти может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Келлер/Пиана

Келлер/Пиана лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Келлер/Пиана играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Келлер/Пиана начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Келлер/Пиана выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Келлер/Пиана сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Клевисар/Минетти — Келлер/Пиана Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Клевисар/Минетти и Келлер/Пиана. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Клевисар/Минетти — Келлер/Пиана: снова ждем результативной игры

Клевисар/Минетти и Келлер/Пиана которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Клевисар/Минетти имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Келлер/Пиана хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Клевисар/Минетти. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Келлер/Пиана умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Клевисар/Минетти довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Келлер/Пиана вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Клевисар/Минетти.

СЕГОДНЯ МАТЧ Клевисар/Минетти — Келлер/Пиана. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Клевисар/Минетти и Келлер/Пиана букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Клевисар/Минетти и Келлер/Пиана проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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