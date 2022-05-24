Алекс Марти-Пухольрас — Хави Матас Ортега: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Алекс Марти-Пухольрас — Хави Матас Ортега (25-го мая), ставки и коэффициенты

Алекс Марти-Пухольрас — Хави Матас Ортега (25.05.2022), ставки и коэффициенты

25.05.2022 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алекс Марти-Пухольрас , а противостоять в этом поединке будет Хави Матас Ортега.



25.05.2022 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Алекс Марти-Пухольрас и Хави Матас Ортега. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Алекс Марти-Пухольрас может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алекс Марти-Пухольрас — Хави Матас Ортега:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25.05.2022 откроет его противостояние Алекс Марти-Пухольрас — Хави Матас Ортега. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Алекс Марти-Пухольрас и Хави Матас Ортега отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Хави Матас Ортега может гордиться семью победами, а вот Алекс Марти-Пухольрас имеет только пять выигранных встреч.

Алекс Марти-Пухольрас

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Алекс Марти-Пухольрас находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Алекс Марти-Пухольрас является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Алекс Марти-Пухольрас умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Алекс Марти-Пухольрас обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Алекс Марти-Пухольрас может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Хави Матас Ортега

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Хави Матас Ортега теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Хави Матас Ортега имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Хави Матас Ортега испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Хави Матас Ортега выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Хави Матас Ортега занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Алекс Марти-Пухольрас — Хави Матас Ортега. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Алекс Марти-Пухольрас и Хави Матас Ортега уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Алекс Марти-Пухольрас — Хави Матас Ортега 25.05.2022

Алекс Марти-Пухольрас

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Алекс Марти-Пухольрас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Алекс Марти-Пухольрас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Алекс Марти-Пухольрас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Алекс Марти-Пухольрас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Алекс Марти-Пухольрас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Алекс Марти-Пухольрас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Алекс Марти-Пухольрас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Хави Матас Ортега

Хави Матас Ортега лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Хави Матас Ортега играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Хави Матас Ортега начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Хави Матас Ортега выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Хави Матас Ортега сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Алекс Марти-Пухольрас — Хави Матас Ортега Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Алекс Марти-Пухольрас и Хави Матас Ортега аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Алекс Марти-Пухольрас и Хави Матас Ортега обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Алекс Марти-Пухольрас и Хави Матас Ортега постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Алекс Марти-Пухольрас — Хави Матас Ортега: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Алекс Марти-Пухольрас и Хави Матас Ортега из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Хави Матас Ортега относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Хави Матас Ортега проводит второй или третий матч. А вот Алекс Марти-Пухольрас как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Алекс Марти-Пухольрас, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Алекс Марти-Пухольрас без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Алекс Марти-Пухольрас вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алекс Марти-Пухольрас — Хави Матас Ортега. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Алекс Марти-Пухольрас и Хави Матас Ортега.



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