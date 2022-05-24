Прогноз ОХойсин/Чеппелл — Де Альба Вальдес/Сау Франко (25.05.2022), ставки и коэффициенты

ОХойсин/Чеппелл — Де Альба Вальдес/Сау Франко. Прогноз, ставки на матч (25.05.22)

25-го мая в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут ОХойсин/Чеппелл , а противостоять в этом поединке будет Де Альба Вальдес/Сау Франко.



В 15:30 по Москве ОХойсин/Чеппелл и Де Альба Вальдес/Сау Франко выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 25-го мая. Единственный раз ОХойсин/Чеппелл и Де Альба Вальдес/Сау Франко встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе ОХойсин/Чеппелл сейчас считается фаворитом.



ОХойсин/Чеппелл — Де Альба Вальдес/Сау Франко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

25-го мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются ОХойсин/Чеппелл — Де Альба Вальдес/Сау Франко. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Де Альба Вальдес/Сау Франко, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Де Альба Вальдес/Сау Франко выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

ОХойсин/Чеппелл

По непонятным причинам ОХойсин/Чеппелл в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом ОХойсин/Чеппелл теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас ОХойсин/Чеппелл занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте ОХойсин/Чеппелл играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, ОХойсин/Чеппелл имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Де Альба Вальдес/Сау Франко

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Де Альба Вальдес/Сау Франко на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Де Альба Вальдес/Сау Франко демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Де Альба Вальдес/Сау Франко имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Де Альба Вальдес/Сау Франко намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Де Альба Вальдес/Сау Франко не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Де Альба Вальдес/Сау Франко будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Де Альба Вальдес/Сау Франко и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Де Альба Вальдес/Сау Франко умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч ОХойсин/Чеппелл — Де Альба Вальдес/Сау Франко

Длительное время ОХойсин/Чеппелл и Де Альба Вальдес/Сау Франко не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся ОХойсин/Чеппелл и Де Альба Вальдес/Сау Франко. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



ОХойсин/Чеппелл — Де Альба Вальдес/Сау Франко. Прогноз, ставки на матч(25.05.22)

ОХойсин/Чеппелл

На данном турнире ОХойсин/Чеппелл выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что ОХойсин/Чеппелл выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках ОХойсин/Чеппелл допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать ОХойсин/Чеппелл особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает ОХойсин/Чеппелл, это умение играть на травяных кортах.

Де Альба Вальдес/Сау Франко

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Де Альба Вальдес/Сау Франко хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Де Альба Вальдес/Сау Франко никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Де Альба Вальдес/Сау Франко сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Де Альба Вальдес/Сау Франко всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч ОХойсин/Чеппелл — Де Альба Вальдес/Сау Франко Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся ОХойсин/Чеппелл и Де Альба Вальдес/Сау Франко. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

ОХойсин/Чеппелл — Де Альба Вальдес/Сау Франко: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут ОХойсин/Чеппелл и Де Альба Вальдес/Сау Франко из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Де Альба Вальдес/Сау Франко относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Де Альба Вальдес/Сау Франко проводит второй или третий матч. А вот ОХойсин/Чеппелл как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит ОХойсин/Чеппелл, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, ОХойсин/Чеппелл без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как ОХойсин/Чеппелл вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ ОХойсин/Чеппелл — Де Альба Вальдес/Сау Франко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут ОХойсин/Чеппелл и Де Альба Вальдес/Сау Франко. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для ОХойсин/Чеппелл и для Де Альба Вальдес/Сау Франко, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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