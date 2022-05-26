Прогноз Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа — Дятлова/Дятлова (26.05.2022), ставки и коэффициенты

Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа — Дятлова/Дятлова. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.05.22)

26.05.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа , а противостоять в этом поединке будет Дятлова/Дятлова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа — Дятлова/Дятлова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 26.05.2022, а его начало по МСК будет в 18:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа — Дятлова/Дятлова:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26.05.2022 откроет его противостояние Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа — Дятлова/Дятлова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа и Дятлова/Дятлова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Дятлова/Дятлова может гордиться семью победами, а вот Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа имеет только пять выигранных встреч.

Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа

Этот турнир Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Дятлова/Дятлова

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Дятлова/Дятлова в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Дятлова/Дятлова уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Дятлова/Дятлова уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Дятлова/Дятлова обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа и Дятлова/Дятлова. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа и Дятлова/Дятлова в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа и Дятлова/Дятлова имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа — Дятлова/Дятлова 26.05.2022

Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа

Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Дятлова/Дятлова

Дятлова/Дятлова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Дятлова/Дятлова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Дятлова/Дятлова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Дятлова/Дятлова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Дятлова/Дятлова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа — Дятлова/Дятлова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа и Дятлова/Дятлова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа — Дятлова/Дятлова: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа и Дятлова/Дятлова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа и Дятлова/Дятлова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа — Дятлова/Дятлова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Лантигуа Де Ла Нуес/Паррес Аскойтиа и Дятлова/Дятлова, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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