Навасирисомбоон/Саеоуи — Коайкул/Сооктон-Энг: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Навасирисомбоон/Саеоуи — Коайкул/Сооктон-Энг (31.05.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Навасирисомбоон/Саеоуи — Коайкул/Сооктон-Энг 31.05.2022

31.05.2022 в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Навасирисомбоон/Саеоуи , а противостоять в этом поединке будет Коайкул/Сооктон-Энг.



Теннисное противостояние Навасирисомбоон/Саеоуи — Коайкул/Сооктон-Энг пройдет 31.05.2022, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 09:30 по московскому времени. Хотя Навасирисомбоон/Саеоуи и Коайкул/Сооктон-Энг уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Коайкул/Сооктон-Энг.



Навасирисомбоон/Саеоуи — Коайкул/Сооктон-Энг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Навасирисомбоон/Саеоуи — Коайкул/Сооктон-Энг запланирован организаторами турнира на 31.05.2022, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 09:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Навасирисомбоон/Саеоуи и Коайкул/Сооктон-Энг встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Навасирисомбоон/Саеоуи имеет три победы при одном поражении.

Навасирисомбоон/Саеоуи

Навасирисомбоон/Саеоуи отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Навасирисомбоон/Саеоуи проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Навасирисомбоон/Саеоуи проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Навасирисомбоон/Саеоуи играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Навасирисомбоон/Саеоуи больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Коайкул/Сооктон-Энг

Нынешняя форма, которую демонстрирует Коайкул/Сооктон-Энг еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Коайкул/Сооктон-Энг постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Коайкул/Сооктон-Энг пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Коайкул/Сооктон-Энг не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Коайкул/Сооктон-Энг не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Навасирисомбоон/Саеоуи — Коайкул/Сооктон-Энг (31.05.2022), ставки и коэффициенты

Навасирисомбоон/Саеоуи

На данный момент Навасирисомбоон/Саеоуи занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Навасирисомбоон/Саеоуи снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Навасирисомбоон/Саеоуи не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Навасирисомбоон/Саеоуи не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Коайкул/Сооктон-Энг

Несмотря на свой молодой возраст, Коайкул/Сооктон-Энг демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Коайкул/Сооктон-Энг уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Коайкул/Сооктон-Энг станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Коайкул/Сооктон-Энг, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Коайкул/Сооктон-Энг умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Коайкул/Сооктон-Энг имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Навасирисомбоон/Саеоуи — Коайкул/Сооктон-Энг Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Навасирисомбоон/Саеоуи и Коайкул/Сооктон-Энг аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Навасирисомбоон/Саеоуи и Коайкул/Сооктон-Энг обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Навасирисомбоон/Саеоуи и Коайкул/Сооктон-Энг постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Навасирисомбоон/Саеоуи — Коайкул/Сооктон-Энг: будет сделан акцент на атакующий теннис

Навасирисомбоон/Саеоуи и Коайкул/Сооктон-Энг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Навасирисомбоон/Саеоуи имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Коайкул/Сооктон-Энг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Навасирисомбоон/Саеоуи. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Коайкул/Сооктон-Энг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Навасирисомбоон/Саеоуи довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Коайкул/Сооктон-Энг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Навасирисомбоон/Саеоуи.

СЕГОДНЯ МАТЧ Навасирисомбоон/Саеоуи — Коайкул/Сооктон-Энг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Навасирисомбоон/Саеоуи и Коайкул/Сооктон-Энг. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Навасирисомбоон/Саеоуи и для Коайкул/Сооктон-Энг, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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