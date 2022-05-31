Винуэса Ириас/Перес Контри — Гарсия/Мансилла Диез. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.05.22)

Прогноз Винуэса Ириас/Перес Контри — Гарсия/Мансилла Диез (31.05.2022), ставки и коэффициенты

Винуэса Ириас/Перес Контри — Гарсия/Мансилла Диез (31-го мая), ставки и коэффициенты

31-го мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Винуэса Ириас/Перес Контри , а противостоять в этом поединке будет Гарсия/Мансилла Диез.



31-го мая в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Винуэса Ириас/Перес Контри — Гарсия/Мансилла Диез. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 15:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Винуэса Ириас/Перес Контри и Гарсия/Мансилла Диез одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Винуэса Ириас/Перес Контри — Гарсия/Мансилла Диез. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

31-го мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Винуэса Ириас/Перес Контри — Гарсия/Мансилла Диез. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Гарсия/Мансилла Диез, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Гарсия/Мансилла Диез выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Винуэса Ириас/Перес Контри

Винуэса Ириас/Перес Контри отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Винуэса Ириас/Перес Контри проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Винуэса Ириас/Перес Контри проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Винуэса Ириас/Перес Контри играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Винуэса Ириас/Перес Контри больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Гарсия/Мансилла Диез

Гарсия/Мансилла Диез имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Гарсия/Мансилла Диез уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Гарсия/Мансилла Диез умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Гарсия/Мансилла Диез обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Гарсия/Мансилла Диез проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Винуэса Ириас/Перес Контри и Гарсия/Мансилла Диез впервые будут встречаться между собой. Если Винуэса Ириас/Перес Контри уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гарсия/Мансилла Диез пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Винуэса Ириас/Перес Контри демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Винуэса Ириас/Перес Контри – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Винуэса Ириас/Перес Контри — Гарсия/Мансилла Диез. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.05.22)

Винуэса Ириас/Перес Контри

На этом турнире именно Винуэса Ириас/Перес Контри может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Винуэса Ириас/Перес Контри отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Винуэса Ириас/Перес Контри еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Винуэса Ириас/Перес Контри не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Гарсия/Мансилла Диез

На этом турнире Гарсия/Мансилла Диез играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гарсия/Мансилла Диез какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гарсия/Мансилла Диез уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гарсия/Мансилла Диез много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гарсия/Мансилла Диез сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гарсия/Мансилла Диез не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Винуэса Ириас/Перес Контри — Гарсия/Мансилла Диез Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Винуэса Ириас/Перес Контри и Гарсия/Мансилла Диез, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Винуэса Ириас/Перес Контри и Гарсия/Мансилла Диез играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Винуэса Ириас/Перес Контри, и Гарсия/Мансилла Диез неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Винуэса Ириас/Перес Контри — Гарсия/Мансилла Диез: будет сделан акцент на атакующий теннис

Винуэса Ириас/Перес Контри и Гарсия/Мансилла Диез которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Винуэса Ириас/Перес Контри имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гарсия/Мансилла Диез хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Винуэса Ириас/Перес Контри. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гарсия/Мансилла Диез умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Винуэса Ириас/Перес Контри довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гарсия/Мансилла Диез вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Винуэса Ириас/Перес Контри.

СЕГОДНЯ МАТЧ Винуэса Ириас/Перес Контри — Гарсия/Мансилла Диез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Винуэса Ириас/Перес Контри и Гарсия/Мансилла Диез. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Винуэса Ириас/Перес Контри и для Гарсия/Мансилла Диез, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-548045-adrian-menendes-maseyras-emilio-gomes-prognoz-specialista-na-match-31-05-22/