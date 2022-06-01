Бенедикт Хеннинг — Бекхан Атлангериев: ставим на двойные ошибки

Прогноз Бенедикт Хеннинг — Бекхан Атлангериев (01 июня), ставки и коэффициенты

Бенедикт Хеннинг — Бекхан Атлангериев (01.06.2022), ставки и коэффициенты

01.06.2022 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бенедикт Хеннинг , а противостоять в этом поединке будет Бекхан Атлангериев.



Судья теннисного матча Бенедикт Хеннинг — Бекхан Атлангериев должен дать знак о старте игры в 10:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01.06.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бенедикт Хеннинг и Бекхан Атлангериев более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бенедикт Хеннинг имеет четыре победы, то Бекхан Атлангериев может похвастаться лишь двумя победами.



Бенедикт Хеннинг — Бекхан Атлангериев. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01.06.2022 откроет его противостояние Бенедикт Хеннинг — Бекхан Атлангериев. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:00 по МСК, то есть до начала игры. Бенедикт Хеннинг и Бекхан Атлангериев отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бекхан Атлангериев может гордиться семью победами, а вот Бенедикт Хеннинг имеет только пять выигранных встреч.

Бенедикт Хеннинг

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бенедикт Хеннинг находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бенедикт Хеннинг является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бенедикт Хеннинг умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бенедикт Хеннинг обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бенедикт Хеннинг может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бекхан Атлангериев

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бекхан Атлангериев на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бекхан Атлангериев демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бекхан Атлангериев имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бекхан Атлангериев намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бекхан Атлангериев не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бекхан Атлангериев будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бекхан Атлангериев и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бекхан Атлангериев умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Бенедикт Хеннинг и Бекхан Атлангериев. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Бенедикт Хеннинг — Бекхан Атлангериев (01.06.2022), ставки и коэффициенты

Бенедикт Хеннинг

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бенедикт Хеннинг выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бенедикт Хеннинг всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бенедикт Хеннинг уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бенедикт Хеннинг занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бенедикт Хеннинг больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бенедикт Хеннинг имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бекхан Атлангериев

На этом турнире Бекхан Атлангериев играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Бекхан Атлангериев надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Бекхан Атлангериев находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Бекхан Атлангериев считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Бенедикт Хеннинг — Бекхан Атлангериев Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бенедикт Хеннинг и Бекхан Атлангериев аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бенедикт Хеннинг и Бекхан Атлангериев обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бенедикт Хеннинг и Бекхан Атлангериев постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бенедикт Хеннинг — Бекхан Атлангериев: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бенедикт Хеннинг и Бекхан Атлангериев из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бекхан Атлангериев относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бекхан Атлангериев проводит второй или третий матч. А вот Бенедикт Хеннинг как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бенедикт Хеннинг, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бенедикт Хеннинг без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бенедикт Хеннинг вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бенедикт Хеннинг — Бекхан Атлангериев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бенедикт Хеннинг и Бекхан Атлангериев, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-562420-bukaros-bukaramanga-kafeteros-armeniya-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-31-05-22/